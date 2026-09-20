به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دو روز مانده به آغاز سال تحصیلی جدید، حال و هوای شهر رنگ و بوی مهر گرفته است؛ از آماده کردن کیف و کتاب و دفتر تا شوق دیدار دوباره دوستان و معلمان، گل لبخند را بر لبان کودکان شکوفا کرده است.

برای دانش‌آموزان، آغاز مهر فقط شروع دوباره درس خواندن نیست؛ شروع یک مسیر تازه برای یادگیری، تجربه و ساختن آینده است و در این میان، همراهی و دلگرمی خانواده‌ها می‌تواند نخستین قدم برای یک سال تحصیلی پربار و بانشاط باشد.