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در این اجلاسیه که از برنامههای کنگرهی ۲ هزار و ۴۰۰ شهید خراسان جنوبی است، با حضور خانوادههای شاهد و اقشار مردم، یاد و نام ۵ شهید رسانه استان گرامی داشته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، اولین اجلاسیهی شهدای رسانهی خراسان جنوبی امشب به یادِ شهیدان مهدی فرودی، محمدرضا فرهادی، ابوالقاسم تیموری نژاد، حسین خدادوست و مهدی فرزوان فر با حضور نماینده ولی فقیه در استان، استاندار، معاون امور استانهای صدا و سیما، مسئولان استانی، خانواده شهدا و مردم ولایتمدار استان در میدان اجتماعات شهید رئیسی بیرجند برگزار شد.