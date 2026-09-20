در این اجلاسیه که از برنامه‌های کنگره‌ی ۲ هزار و ۴۰۰ شهید خراسان جنوبی است، با حضور خانواده‌های شاهد و اقشار مردم، یاد و نام ۵ شهید رسانه استان گرامی داشته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، اولین اجلاسیه‌ی شهدای رسانه‌ی خراسان جنوبی امشب به یادِ شهیدان مهدی فرودی، محمدرضا فرهادی، ابوالقاسم تیموری نژاد، حسین خدادوست و مهدی فرزوان فر با حضور نماینده ولی فقیه در استان، استاندار، معاون امور استان‌های صدا و سیما، مسئولان استانی، خانواده شهدا و مردم ولایتمدار استان در میدان اجتماعات شهید رئیسی بیرجند برگزار شد.