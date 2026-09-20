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ادارهکل اطلاعات استان البرز، یک مزدور وابسته به دشمن آمریکایی-صهیونیستی به نام «امیرعلی_ ن» که در راستای اجرای دستورات گروهک سلطنتطلب وابسته به سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی، قصد انجام اقدامات خرابکارانه داشت، با مجاهدتهای سربازان گمنام امام زمان (عج)، دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، این متهم با هدایت و آموزشهای مختلف گروهک سلطنتطلب، مشخصات برخی افراد هدف گروهک و مختصات برخی از اماکن نظامی سپاه و بسیج را برای دشمن ارسال نموده بود.
تخریب پایگاه بسیج در منطقه، ربایش و اقدام ایذائی نسبت به افراد، آتش زدن خودرو و... و. از اقدامات برنامهریزی شده توسط گروهک تروریستی برای این مزدور بود که به لطف الهی پیش از اقدام، پیش گیری به عمل آمد.