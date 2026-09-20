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فرمانده سپاه قدس گیلان در این دیدار گفت: امروزبه برکت خون پاک شهدا، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، به الگوی آزادی خواهان دنیا تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سردار حمید دامغانی در این دیدار با تبیین جانفشانیهای شهدا و رزمندگان دردفاع از ارزشهای اسلام و انقلاب، گفت: امروز به برکت خون پاک شهدا، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به الگوی آزادی خواهان دنیا تبدیل شده است.
وی با اشاره به توطئههای روزافزون دشمنان برای ضربه به اسلام و انقلاب، افزود: ملت آگاه ایران اسلامی همواره برای دفاع از انقلاب، وطن و رهبری جانانه به میدان آمدند و گواه این امر حضور پرشور و شعور جان فدایان وطن در شبهای همدلی و اقتدار در سنگر خیابان است.
فرمانده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه این شور حضور، پیام یک صدایی ملت غیور ایران و شکستن هیمنه پوشالی دشمن متجاوز را به دنیا نشان داده است، افزود: جمهوری اسلامی ایران به پشتیبانی ملت پای کار، پیروز نهایی این نبرد است.
شهید افشین رویینتن، از کارکنان وزارت دفاع، ۹ اسفند ۱۴۰۴، در جریان حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به بیت رهبری، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.