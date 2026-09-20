به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ مسئول بسیج رسانه استان لرستان گفت:در آستانه ی هفته ی دفاع مقدس، گروه رسانه ی شهید صارمی با حضور در پایگاه انتقال خون خرم آباد به. نیازمندان این مایع حیاتی خون اهدا کردند.

در شش ماهه نخست امسال ۴۰ هزار نفر در لرستان به پایگاههای انتقال خون. لرستان مراجعه کردند که ۳۵ هزار نفر موفق به اهدای خون شدند.

همچنین دو هزار و ۹۴۴ نفر اهدا کننده مستمر خون در استان لرستان هستند.