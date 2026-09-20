کُری خوانی بیرانوند با مهاجمان در تمرین امروز تیم ملی
در جریان تمرین امروز تیم ملی فوتبال ایران، علیرضا بیرانوند با مهاجمان تیم به کریخوانی پرداخت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
،و به نقل از رسانه فدراسیون فوتبال، تمرین تیم ملی از ساعت ۱۷:۳۰ امروز یکشنبه ۲۹ شهریور آغاز شد و بازیکنان پس از انجام تمرینات ابتدایی در مجموعه پک، وارد زمین چمن شدند و بلافاصله در دو گروه سفید و زرد، کارهای سرعتی را انجام دادند.
در همین زمان، دروازهبانان نیز زیر نظر مربیان، تمرینات اختصاصی خود را دنبال کردند.
در ادامه، بازیکنان در چهار گروه و با استفاده از موانع، پاسهای عرضی و طولی را تمرین کردند. این بخش به شکلهای مختلف و همراه با پرش از موانع و انجام کارهای استقامتی برگزار شد.
پاسکاری در فضای محدود، بخش بعدی تمرین ملیپوشان بود. در ادامه این آیتم، بازیکنان به پاسکاری تکضرب پرداختند که شمارش تعداد پاسها، فضای رقابتی و کریخوانی میان آنها، شور و هیجان خاصی به تمرین داده بود.
بازی در زمین محدود با استفاده از چهار دروازه کوچک، آیتم بعدی برنامه تمرینی تیم ملی بود.
بخش اصلی تمرین امروز نیز به انجام کارهای ترکیبی، ارسال از جناحین و ضربات نهایی مهاجمان اختصاص داشت. در این بخش، رقابت و کریخوانی میان دروازهبانان و گلزنان تیم ملی، بهویژه علیرضا بیرانوند با مهاجمان، شدت بیشتری پیدا کرد و فضای تمرین را جذابتر کرد.