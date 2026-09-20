به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فخری‌زاده اظهار کرد: در پی رصد و تشدید نظارت‌ها بر چرخه تأمین فرآورده‌های خام دامی، کارشناسان اداره دامپزشکی اهواز از فعالیت غیرقانونی یک واحد نگهداری ضایعات مرغ و ماهی مطلع شدند.

وی افزود: فرد متخلف در این واحد، بدون اخذ مجوزهای قانونی و با نادیده گرفتن پروتکل‌های بهداشتی، اقدام به جمع‌آوری ضایعات از سطح شهر می‌کرد.

فخری زاده با اشاره به مخاطرات جدی این اقدام افزود: این واحد فاقد حداقل استانداردهای لازم برای نگهداری و مدیریت ضایعات بوده و فعالیت‌های آن به‌صورت زیرزمینی و خارج از نظارت‌های بهداشتی انجام می‌شد.

سرپرست اداره دامپزشکی اهواز ضمن هشدار درباره مخاطرات میکروبی و بهداشتی این فعالیت‌ها تأکید کرد: ضایعات فرآورده‌های خام دامی در صورت نگهداری نامناسب، بستری مستعد برای تکثیر عوامل بیماری‌زا و فساد میکروبی فراهم می‌کنند.

وی می گوید: این فرآیند علاوه بر تهدید مستقیم سلامت شهروندان، خطر انتقال آلودگی‌های زیست‌محیطی و شیوع بیماری‌ها در جمعیت‌های دامی را به همراه دارد.

فخری زاده گفت: در پایان این عملیات، ضمن توقیف و تعیین تکلیف ضایعات کشف‌شده، واحد مذکور مهروموم و فرد متخلف با هماهنگی مراجع قضایی بازداشت شد.

محمد فخری زاده تصریح کرد: اداره دامپزشکی اهواز ضمن تأکید بر برخورد قاطع با هرگونه تهدید علیه سلامت عمومی، از شهروندان می‌خواهد در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک در زمینه جمع‌آوری یا عرضه غیرمجاز ضایعات دامی، مراتب را بلافاصله از طریق سامانه ارتباطی ۱۵۱۲ به دامپزشکی اطلاع دهند.