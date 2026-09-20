دبیر اجرایی دومین کنگره ملی ۲ هزار و ۴۰۰ شهید خراسان جنوبی از برگزاری ۹۳۰ عنوان برنامه به مناسبت هفته‌ی دفاع مقدس و کنگره ملی شهدا در استان خبر داد.

اجرای ۹۳۰ عنوان برنامه به مناسبت هفته‌ی دفاع مقدس و کنگره ملی شهدا در خراسان جنوبی

اجرای ۹۳۰ عنوان برنامه به مناسبت هفته‌ی دفاع مقدس و کنگره ملی شهدا در خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، دبیر اجرایی دومین کنگره ملی ۲ هزار و ۴۰۰ شهید خراسان جنوبی در نشست خبری گفت: ویژه برنامه دومین کنگره ملی از روز ۳۱ شهریور همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس در بیرجند به مدت هشت شب برگزار می‌شود.

سردار یوسفی افزود: در سطح استان تعداد دو هزار و ۴۲۴ شهید وجود دارد که از این تعداد پنج تَن، شهیده بانوان هستند.

جانشین فرمانده سپاه انصارالرضا استان گفت: کار برنامه ریزی و برگزاری یادواره‌ها و اجلاسیه‌های شهدای استان از قشر‌های مختلف جامعه از سه سال قبل شروع شده و تاکنون تعداد ۲۸ اجلاسیه در قالب دومین کنگره ملی ۲۴۰۰ شهید استان برگزار شد و تعداد دو اجلاسیه ازجمله شهدای دانشجو و شهدای سادات نیز تا زمان برگزاری دومین کنگره برگزار خواهد شد.

دبیر اجرایی دومین کنگره ملی دو هزار و ۴۰۰ شهید استان اجرای برنامه‌های مختلف در ایام برگزاری، ویژه کودکان و نوجوانان، رونمایی از ۷۰ عنوان کتاب، اجرای سرود به یاد و نام ۱۶۸ شهید مدرسه میناب، اجرای تئاتر و پخش فیلم تولیدی ۶۰ دقیقه‌ای با عنوان حبس نفس برای اولین بار در استان را از جمله برنامه‌های این کنگره ملی عنوان کرد.

سردار یوسفی، از اجرای ۹۳۰ عنوان برنامه از ۳۱ شهریور تا هفتم مهر خبر داد و گفت: برگزاری اردو‌های جهادی، کمک‌های مومنانه، افتتاح طرح‌های بسیج سازندگی و برپایی نمایشگاه‌ها از جمله برنامه‌های این هفته است.