یک هسته سازمان یافته و مترصد گروهک‌های تروریستی وابسته به شبکه‌های جاسوسی دشمن آمریکایی ـ صهیونی شناسایی و اعضای آن پیش از هرگونه اقدام ایذایی دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، با عملیات پیش‌دستانه سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات کرمان، یک هسته سازمان یافته و مترصد گروهک‌های تروریستی وابسته به شبکه های جاسوسی دشمن آمریکایی ـ صهیونی شناسایی و اعضای آن پیش از هرگونه اقدام ایذایی دستگیر شدند.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: این هسته دو نفره تروریستی از سوی سرپل گروهک مأموریت داشتند؛ یکی از تأسیسات زیربنایی و مهم شهرستان بم را منفجر کنند.

همچنین گروهک به اعضای این تیم ماموریت داده بود ؛ برای دیگر اقدامات مسلحانه و تروریستی، آمادگی داشته باشند.