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تنور مردمان روستای کُلَه جوب شهرستان درهشهر هنوز پر از عطر نان بلوط است؛ کَلک، کَلج، کِزکه یا نانِ بلوط نوعی نان است که در میان مردم لر، لک و کرد، پخته میشود و قدمت آن به دوران پیش از تاریخ میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سفرههای مردمان روستای کُلَه جوب شهرستان درهشهر هنوز پر از عطر نان بلوط است.
برای پخت کلک؛ ابتدا پوست میوه درخت بلوط را کنده و مغز آن را به برای مرحله بعدی آماده میکنند؛ پس از آن یک اتاقک با دیوارهای سنگ چین میسازند و روی آن را بهوسیله چوبهایتر و خیس خورده در آب میپوشانند، روی چوبها را بهوسیله سنگهای مناسب به نحو خاصی فرش میکنند که در زبان لری و کردی به آن کُلیت گفته میشود؛ سپس بلوطهای پوست کنده را روی کُلیت میریزند و زیر آن مثل کوره آتش روشن میکنند تا پوست تلخ (به کردی: جَفت) آنها بر اثر گرما از مغز جدا شود.
چندین مرحله بلوطها را شسته و خشک میکنند تا تلخی آن بهطور کامل از بین برود سپس بلوطهای خشک شده را آسیاب کرده و از آرد آن برای پخت کلک استفاده میکنند؛ بهطور معمول آرد بلوط را با کمی آرد گندم مخلوط میکنند که نان آن کمی سفید و نرم شود.