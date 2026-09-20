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براساس برنامه مدیریت سیلاب، از روز سه شنبه ۳۱ شهریور، میزان خروجی آب از سد بالارود شهرستان اندیمشک افزایش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر اعلام واحد بهره برداری سد مخزنی بالارود شهرستان اندیمشک و با توجه به برنامه مدیریت سیلاب، میزان خروجی این سد از ساعت ۰۸:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ تا سقف ۵۰ مترمکعب بر ثانیه افزایش مییابد.
با توجه به این اطلاعیه از کلیه ساکنان و بهره برداران مناطق پایین دست سد بالارود اندیمشک خواسته شده است نسبت به رعایت اصول ایمنی، جلوگیری از توقف هرگونه تردد، توقف و استقرار در بستر و حریم رودخانه، خروج فوری دام و احشام و انتقال آنها به نقاط امن توسط دامداران و عشایر، خروج و انتقال فوری ماشینآلات، ادوات و تجهیزات کشاورزی از حریم رودخانه و آمادهباش دهیاریها، نیروهای امدادی و دستگاههای مسئول در پاییندست سد بالارود توجه نمایند.
سد مخزنی بالارود واقع در شهرستان اندیمشک از نوع خاکی با هسته رسی است که ۱۳۱ میلیون مترمکعب ظرفیت ذخیره آب دارد.