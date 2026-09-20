با آغاز سال تحصیلی جدید، مراکز آموزش عالی استان قزوین پس از یک وقفه طولانی ناشی از آموزش‌های مجازی، بار دیگر رنگ و بوی حضور به خود گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، با طنین‌انداز شدن دوباره صدای همهمه دانشجویان در راهروها و فضای سبز دانشگاه‌ها، غبارِ دوریِ طولانی‌مدت از محیط‌های آموزشی زدوده شد. کلاس‌های درسی که پیش از این در دوران آموزش مجازی تنها در قاب‌های کوچک مانیتورها معنا می‌یافت، امروز با حضور پرشور دانشجویان و اساتید، جانی تازه گرفته‌اند و پیوند میان دانش و محیط آموزشی بار دیگر محکم شد.

این بازگشت به کلاس‌های حضوری، صرفاً به معنای تغییر محل آموزش نیست؛ بلکه سرآغاز فصل جدیدی از تعاملات علمی و اجتماعی است. کارشناسان آموزشی معتقدند آموزش حضوری، بستری بی‌بدیل برای شکوفایی خلاقیت، تبادل اندیشه‌ها و تقویت مهارت‌های فردی و گروهی است که تنها در فضای واقعی و در محیط آکادمیک دانشگاه محقق می‌شود.