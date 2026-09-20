معاون مهندسی و عمران اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان گفت: عملیات بهسازی و تعمیرات اساسی اسکله‌های ۲۵ و ۲۶ مجتمع بندری امام خمینی و بخش‌های جانبی آن با پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۳ درصد به مراحل پایانی نزدیک شده و بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، در پاییز امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، صدراله بهرامی اظهار داشت: حفظ و ارتقای توان زیرساختی اسکله‌ها برای پهلوگیری ایمن شناورها و تسریع در تخلیه و بارگیری کالا، یکی از اولویت‌های مهم اداره کل بنادر و دریانوردی استان است.

وی در همین راستا، طرح جامع نوسازی و مقاوم‌سازی اسکله‌های ۲۵ و ۲۶ هم‌اکنون با پیشرفت فیزیکی ۹۳ درصدی در حال اجرا بوده و آخرین مراحل اجرایی خود را سپری می‌کند.

بهرامی با اشاره به دامنه گسترده این طرح افزود: این پروژه فراتر از این دو اسکله بوده و شامل بهسازی بخش‌هایی از اسکله آلومینیوم، پل‌های ارتباطی جاده‌ای و ریلی و همچنین ترمیم درزهای اتصالی در امتداد اسکله‌های ۱۴ تا ۲۴ مجتمع بندری است تا پیوستگی و پایداری شبکه تردد و بارگیری بندر به طور کامل تضمین شود.

معاون مهندسی و عمران اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان درباره اقدامات اجرایی انجام‌شده می‌گوید: در این عملیات، پایه‌ها و ستون‌های زیر عرشه اسکله‌ها با استفاده از بتن‌های فوق‌مقاوم و سازگار با محیط دریا تقویت شده و پوشش‌های حفاظتی ویژه‌ای برای جلوگیری از خوردگی سازه‌ها در برابر رطوبت و آب دریا به کار رفته است.

وی تصریح کرد: همچنین بازسازی سطح بتنی عرشه، نوسازی ضربه‌گیرهای محل پهلوگیری کشتی‌ها (فندرها)، تعویض روکش آسفالت، ساماندهی مسیرهای تأسیساتی و بازسازی چراغ‌های دریایی راهنمای کشتیرانی در آبراهه خورموسی از دیگر اقدامات مهم این طرح به شمار می‌رود.

بهرامی در پایان با اشاره به حساسیت‌های اجرای کار در یک بندر فعال گفت: این اقدامات فنی بدون توقف در روند تخلیه و بارگیری کشتی‌ها و با وجود شرایط خاص جزر و مد آب دریا و گرمای شدید هوا به دست متخصصان داخلی اجرایی شده است تا با ارتقای تاب‌آوری سازه‌ها، بستری ایمن‌تر و باکیفیت‌تر برای چرخه تجارت دریایی کشور فراهم آید.