شرکت آب و فاضلاب گیلان اعلام کرد: به دلیل اجرای عملیات فنی در تاسیسات شبکه آب لشت نشا، جریان آب آشامیدنی این شهر از ساعت ۲۳ امشب تا ۵ بامداد فردا سی‌ام شهریور، دچار افت فشار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ شرکت آب و فاضلاب گیلان اعلام کرد: به دلیل ضرورت تعمیر تاسیسات آب شهر لشت نشا با هدف ارتقا خدمات رسانی به شهروندان، جریان آب شهری از ساعت ۲۳ امشب بیست و نهم شهریور تا ساعت ۵ بامداد فردا سی‌ام شهریور دچار کاهش فشار و یا قطعی خواهد شد.

کارشناسان این شرکت از شهروندان درخواست کردند پیش از کاهش فشار و یا قطعی آب، مقداری آب مورد نیاز خانوار برای مصارف نوشیدن و بهداشت را ذخیره کنند تا در طول مدت اجرای عملیات، با مشکل کمبود آب مواجه نشوند.