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مدیر روابط عمومی فرودگاه بینالمللی تبریز از فرود اضطراری پرواز استانبول ـ تهران هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بهدلیل بروز نقص فنی در تبریز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، هادی نجاتی اظهار کرد: ساعت ۱۶:۱۰ امروز یک فروند ایرباس A۳۳۰ هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران(هما) با رجیستر EP-IJD که از استانبول به مقصد فرودگاه بینالمللی امام خمینی در حال پرواز بود، در پی بروز نقص فنی شرایط اضطراری اعلام کرد.
وی افزود: پس از اعلام وضعیت اضطراری، خلبان مسیر پرواز را تغییر داد و هواپیما در فرودگاه بینالمللی شهید مدنی تبریز به سلامت فرود آمد.
مدیر روابط عمومی فرودگاه بینالمللی تبریز با تأکید بر سلامت کامل مسافران این پرواز گفت: پس از فرود هواپیما، همه مسافران به سالن ترانزیت فرودگاه منتقل شدند و در شرایط ایمن قرار دارند.
نجاتی ادامه داد: برای انتقال مسافران به مقصد نهایی هماهنگیهای لازم برای اعزام هواپیمای جایگزین انجام شده است و این هواپیما قرار است حدود ۲ ساعت پس از فرود پرواز اضطراری به فرودگاه تبریز اعزام شود. وی خاطرنشان کرد: پس از ورود هواپیمای جایگزین، مسافران پرواز استانبول-تهران به فرودگاه بینالمللی امام خمینی منتقل خواهند شد.
به گفته مدیر روابط عمومی فرودگاه بینالمللی تبریز، فرود اضطراری این هواپیما در پی نقص فنی انجام شده است و مسافران آن در سلامت کامل هستند.