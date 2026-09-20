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رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از پیشبینی تولید حدود ۱۰ هزار تن گردوی خشک از سطح ۶ هزار و ۹۰۰ هکتار باغات بارور استان در سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمد رضا اصغری با اعلام آغاز برداشت گردو اظهار کرد: شهرستانهای ارومیه و سردشت، با برخورداری از ظرفیتهای اقلیمی مطلوب، از قطبهای اصلی تولید این محصول در منطقه به شمار میروند.
وی تأکید کرد: بخش قابلتوجهی از باغات استان شامل ژنوتیپهای بومی و درختان بذری است، اما در سالهای اخیر، با رویکرد ارتقای سطح کیفی و کمی، توسعه استفاده از ارقام اصلاحشده و نهالهای پیوندی با موفقیت همراه بوده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به ارقام پیشرفته خارجی نظیر «چندلر»، «فرنور»، «پدرو»، «فرنت»، «هاوارد» و «فرانکت» در کنار ارقام بومی و «کاغذی»، بر اهمیت تنوع ژنتیکی در مقابله با چالشهای اقلیمی تأکید کرد.
وی افزود: به منظور ارتقای بهرهوری و تقویت زنجیره ارزش این محصول در سطح ملی، سازمان جهاد کشاورزی بر محورهایی همچون مدیریت علمی تغذیه و آبیاری، مکانیزهکردن فرآیند برداشت و جایگزینی ارقام با توجه به ویژگیهای اقلیمی استان تمرکز دارد.
اصغری همچنین با اشاره به راهبرد اصلاح و جوانسازی باغات به عنوان یکی از اولویتهای توسعهای، اظهار کرد: به جای احداث باغهای جدید، تمرکز اصلی بر روشهای نوین مدیریتی نظیر سرشاخهکاری و جایگزینی تدریجی ارقام کمبازده با نهالهای پربازده است تا ضمن حفظ توان تولیدی باغات قدیمی، ظرفیت تولید کشور را در این بخش افزایش دهیم.