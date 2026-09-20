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مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی از برنامهریزی برای افتتاح حدود ۵۵۰۰ واحد مسکن در قالب گروه ساخت تا دهه فجر در استان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پیمان آرامون افزود: یک هزار هکتار از اراضی به محدوده شهرهای استان برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن الحاق شده که این اراضی در حال آمادهسازی هستند.
وی همچنین با اشاره به پروژه آزادراه ارومیه - تبریز گفت: در حال حاضر ۴۰ کیلومتر از این آزادراه در استان در دست اجراست و روند اجرای این پروژه با جدیت دنبال میشود.
آرامون با اشاره به وضعیت پروژههای راهسازی استان افزود: در حال حاضر حدود ۶۰۰ کیلومتر راه در آذربایجانغربی در دست احداث است که در این زمینه استان رتبه برتر را به خود اختصاص داده است.
وی در ادامه به اقدامات انجامشده در حوزه مولدسازی و ارزشافزایی اموال اشاره کرد و گفت: حدود یک همت از اموال مازاد، ارزشافزایی و مولدسازی شده است که این اقدامات با وجود شرایط خاص و جنگی کشور انجام گرفته است.
آرامون به طرح کمربندی شرقی ارومیه اشاره کرد و گفت: برای اجرای کمربندی شرقی ارومیه، از سوی وزیر راه و شهرسازی دستور تهیه طرح صادر شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح، بخش قابل توجهی از ترافیک ورودی شهر ارومیه به کمربندی شرقی منتقل خواهد شد و این موضوع میتواند در کاهش بار ترافیکی ورودی شهر و بهبود وضعیت تردد مؤثر باشد.