رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت قرار گرفتن «تولید» در کانون برنامه‌ریزی و اقدامات اجرایی کشور، بسیج ظرفیت‌های دولتی، دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های مردمی و بخش‌های اقتصادی برای جلوگیری از توقف تولید، صیانت از اشتغال را خواستار شد و بر مدیریت مصرف انرژی و آغاز این رویکرد از مجموعه دولت تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ جلسه هیئت دولت عصر امروز، یکشنبه ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۵ به ریاست دکتر مسعود پزشکیان برگزار شد.

رئیس‌جمهور در این جلسه با تأکید بر ضرورت قرار گرفتن «تولید» در محور سیاست‌ها و اقدامات اجرایی کشور، اظهار داشت: شعار و برنامه عملی دولت بر محور تولید استوار است و همه کشور، وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های اداری باید رویکرد و برنامه‌های خود را متناسب با این هدف تنظیم کنند.

پزشکیان با تأکید بر اینکه «به هیچ وجه نباید اجازه دهیم تولید متوقف شود»، تصریح کرد: در شرایط کنونی، همه بخش‌های کشور باید با هم‌افزایی و همکاری، برای حفظ جریان تولید، صیانت از اشتغال و استمرار فعالیت واحد‌های تولیدی تلاش کنند.

رئیس جمهور همچنین بر ضرورت مدیریت مصرف و صرفه‌جویی در تمامی سطوح جامعه به عنوان راهکاری مهم در کمک به استمرار چرخه تولید تأکید کرد و افزود: مردم، نهادها، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی باید در زمینه کاهش مصرف انرژی و استفاده بهینه از منابع، مسئولانه عمل کنند. صرفه‌جویی باید از خانه‌ها و محیط‌های عمومی و تجاری تا ساختمان‌های اداری مورد توجه جدی قرار گیرد.

پزشکیان با اشاره به ضرورت اجرای جدی طرح «سه‌شنبه‌های بدون خودرو» در دستگاه‌های دولتی و اجرایی، از وزرا و مدیران دستگاه‌ها خواست این موضوع را به‌صورت جدی دنبال کنند و گفت: رفتار مدیران و مسئولان اهمیت زیادی دارد؛ اگر قرار است مردم را به اقدامی دعوت کنیم، باید خودمان پیشگام آن باشیم و تغییر رفتار را از مجموعه دولت آغاز کنیم.

رئیس جمهور همچنین به جلسات متعدد و گفت‌و‌گو با ائمه جمعه، مساجد، نهاد‌های مردمی، بسیج، اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های مختلف برای جلب مشارکت عمومی در مدیریت مصرف و حمایت از تولید اشاره کرد و اظهار داشت: همه ظرفیت‌های اجتماعی و نهادی کشور باید برای کمک به کاهش مصرف انرژی، حفظ اشتغال و ادامه فعالیت واحد‌های تولیدی فعال شود.

پزشکیان با اشاره به ظرفیت دورکاری و امکان کاهش استفاده از برخی ساختمان‌های اداری، بر بررسی و اجرای راهکار‌های مختلف برای کاهش مصرف انرژی تأکید کرد و افزود: هر اقدامی که بتواند به کاهش مصرف، مدیریت منابع و در عین حال حفظ جریان تولید کشور کمک کند، باید مورد توجه دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، نیازمند یک بسیج همگانی و همکاری فراگیر هستیم تا با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود، چرخ تولید کشور در حرکت بماند و زمینه برای حفظ اشتغال و استمرار فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود.

بررسی نظام جبران خدمت کارکنان دولت

در ادامه جلسه هیئت دولت، سازمان اداری و استخدامی کشور گزارشی تحلیلی و تفصیلی درباره «نظام جبران خدمت کارکنان نظام اداری» ارائه کرد که این گزارش از سوی اعضای دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این گزارش، ابعاد مختلف نظام جبران خدمت کارکنان دولت و موضوعات مرتبط با آن مورد بررسی قرار گرفت و اعضای هیئت دولت دیدگاه‌ها و ملاحظات خود را در این زمینه مطرح کردند.

بررسی اقدامات برای عرضه مستقیم کالا و حمایت از تولیدکنندگان

همچنین در جلسه امروز، گزارشی از اقدامات انجام‌شده توسط شهرداری تهران با همکاری بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی در زمینه عرضه مستقیم کالا‌های تولیدی و خرید سلف محصولات کشاورزی از تولیدکنندگان ارائه شد.

بر اساس این گزارش، محصولات خریداری‌شده از کشاورزان در میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران عرضه می‌شود؛ اقدامی که با هدف تقویت ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و تسهیل فرآیند عرضه محصولات تولیدی انجام شده است.

بررسی مسائل و مشکلات دستگاه‌های اجرایی

در بخش دیگری از جلسه هیئت دولت نیز وزرا و مسئولان دستگاه‌های اجرایی، مسائل، مشکلات و حوزه‌های تحت مدیریت خود را مطرح کردند و موضوعات مربوط در حضور رئیس‌جمهور و اعضای دولت بحث و بررسی شد.