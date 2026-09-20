به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رسول ملکی گفت: با توجه به ظرفیت‌های شهرستان و جایگاه میاندوآب به عنوان یکی از قطب‌های دامپروری منطقه، ایجاد شهرک دامپروری با هدف ساماندهی واحد‌های دامداری و توسعه این بخش در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: ایجاد زیرساخت‌های مناسب، تجمیع واحد‌های دامپروری و فراهم کردن زمینه برای فعالیت اصولی و بهداشتی دامداران، از مهم‌ترین اهداف راه‌اندازی این شهرک است.

فرماندار ویژه میاندوآب اظهار کرد: با ایجاد این شهرک، زمینه برای توسعه واحد‌های دامپروری، افزایش تولید فرآورده‌های دامی و ایجاد اشتغال در شهرستان فراهم خواهد شد.

ملکی تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی مرتبط موظف هستند در روند جانمایی، تأمین زیرساخت‌ها و رفع موانع پیش‌روی اجرای این طرح همکاری لازم را داشته باشند.