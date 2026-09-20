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مردم جنوب غرب خوزستان در دویستوچهارمین تجمع شبانه، با حضور در خیابانها بر تداوم همبستگی و ایستادگی در برابر دشمن تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مردم جنوب غرب خوزستان در دویستوچهارمین شب میدانداری، با حضور در خیابانها و میادین، بار دیگر بر استمرار حضور و حفظ وحدت و همدلی تأکید کردند.
حاضران در این تجمع، حضور مردم در خیابانها و میادین را نشانه همبستگی و ایستادگی دانستند و بر تداوم این حضور تأکید کردند.
مردم در این تجمع شبانه، صحنهای دیگر از وحدت و همدلی را به نمایش گذاشتند.