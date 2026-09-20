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رئیس پلیس راه استان از برخورد اتوبوس مسافربری با کامیون در اتوبان زنجان – تبریز خبر داد و گفت: این حادثه ۱۲ مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛سرهنگ محمد حسن خلجی گفت: بامداد امروز یک دستگاه اتوبوس اسکانیا از مبدأ سراب به مقصد تهران در حال حرکت بود که در کیلومتر ۴۶ لاین جنوبی اتوبان زنجان – تبریز با یک دستگاه کامیون برخورد و دچار حادثه شد.
وی با اشاره به واژگونی کامیون بر اثر ضربه وارده افزود: در اثر این حادثه ۱۲ نفر توسط اورژانس به بیمارستان آیتالله موسوی زنجان منتقل شدند که ۱۰ نفر به صورت سرپایی مداوا و ۲ نفر به علت داشتن مجروحیت از ناحیه پا بستری میباشند که وضعیت عمومی آنان مطلوب است.
رئیس پلیس راه استان زنجان علت این حادثه را بیاحتیاطی و عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و خوابآلودگی از جانب راننده اتوبوس اسکانیا عنوان کرد.