پخش زنده
امروز: -
در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، بیش از ۴ هزار بسته حمایتی میان خانوادههای زندانیان خوزستان توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دادستان مرکز استان خوزستان گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، در قالب طرح مهر حمایت ۴ هزار و ۱۱۹ بسته حمایتی به ارزش ۱۶۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال میان خانوادههای زندانیان استان توزیع شد.
امیر خلفیان افزود: در قالب این طرح، انجمنهای حمایت زندانیان سراسر استان خوزستان با هدف کاهش بخشی از دغدغههای خانوادههای زندانیان و حمایت از ادامه تحصیل فرزندان آنان، ۴ هزار و ۱۱۹ مورد بسته تحصیلی، کارت هدیه و کمکهزینه ثبتنام، هر مورد به ارزش ۴۰ میلیون ریال، تهیه و توزیع شد.