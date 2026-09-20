همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و در آستانه بازگشایی مدارس و مراکز آموزشی، هفتمین مرحله طرح خوزستان پاکیزه با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی در محدوده چهارراه آوج آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ابوذر بیدلی، بخشدار بخش مرکزی دزفول گفت: طرح خوزستان پاکیزه با هدف آماده‌سازی و پاکسازی شهرها، روستاها، معابر و محورهای مواصلاتی و همچنین مبادی ورودی مراکز آموزشی، با همکاری دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و دهیاری‌های بخش مرکزی دزفول اجرا می‌شود.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، عملیات پاکسازی و ساماندهی مسیرهای ارتباطی، معابر شهری و روستایی و محیط پیرامونی مدارس انجام شد تا با آغاز سال تحصیلی، شرایط مناسب‌تری برای تردد دانش‌آموزان، دانشجویان و شهروندان فراهم شود.

بیدلی اظهار کرد: طرح «خوزستان پاکیزه» با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و سایر مجموعه‌های مرتبط، در راستای ارتقای پاکیزگی، بهداشت محیط و ساماندهی معابر و محورهای ارتباطی در حال اجراست.