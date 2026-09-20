سال تحصیلی جدید حوزه‌های علمیه شهرستان خوی با حضور نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان غربی، مدیر حوزه‌های علمیه استان و جمعی از مدیران و طلاب حوزه‌های علمیه در مدرسه علمیه نمازی خوی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه در این مراسم، با تبریک ولادت امام حسن عسکری علیه‌السلام و آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه، بر اهمیت تعلیم و تربیت در مسیر طلبگی تأکید کرد.

وی با اشاره به نخستین آیات نازل شده از قرآن کریم، علم‌آموزی و تربیت انسان را از اهداف اساسی این مسیر دانست و گفت: طلبه باید در کنار فراگیری علوم دینی، برای هدایت و راهنمایی جامعه نیز آمادگی لازم را کسب کند.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان غربی همچنین حضور فعال طلاب در مسائل اجتماعی را ضروری دانست و افزود: طلاب باید با نگاه جامع‌نگر در میان مردم حضور داشته باشند و فعالیت‌های اجتماعی خود را با مسائل روز و دغدغه‌های واقعی جامعه پیوند دهند.

حجت‌الاسلام صفدر محمدی مدیر حوزه‌های علمیه آذربایجان غربی نیز در حاشیه این مراسم در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما، حوزه‌های علمیه را از مراکز مهم آموزش علوم دینی و تربیت نیرو‌های فرهنگی و اجتماعی عنوان کرد و گفت: طلاب علاوه بر فراگیری دانش‌های حوزوی، در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز نقش‌آفرینی می‌کنند.

وی با اشاره به فعالیت ۱۰ حوزه علمیه در آذربایجان غربی افزود: توسعه ظرفیت‌های آموزشی و ارتقای سطح علمی حوزه‌ها در سال‌های اخیر دنبال شده و امکان تحصیل طلاب در سطوح عالی علوم حوزوی در استان فراهم شده است.

مدیر حوزه‌های علمیه آذربایجان غربی، ارتقای کیفیت آموزش و استفاده از ظرفیت استادان و طلاب را از محور‌های فعالیت حوزه‌های استان عنوان کرد و گفت: بخشی از طلاب استان در رقابت‌ها و برنامه‌های علمی حوزوی در سطح کشور نیز موفق به کسب رتبه‌های برتر شده‌اند.

حجت‌الاسلام رضا حسن‌زاده مدیر مدرسه علمیه نمازی خوی نیز در این مراسم با اشاره به پیشینه حوزه‌های علمیه این شهرستان، از افزایش استقبال جوانان از تحصیل در حوزه خبر داد.

وی گفت: امسال حدود ۲۰۰ طلبه در مدرسه علمیه نمازی خوی مشغول تحصیل هستند که ۳۰ نفر از آنان در سال تحصیلی جدید به جمع طلاب این حوزه افزوده شده‌اند.

مدیر مدرسه علمیه نمازی خوی افزود: افزایش شمار طلاب، ضرورت تقویت زیرساخت‌های آموزشی و توجه بیشتر به کیفیت آموزش و تربیت طلاب را دوچندان کرده است.

در پایان این مراسم نیز از طلاب برتر و موفق حوزه علمیه نمازی خوی در عرصه‌های علمی و آموزشی تجلیل شد.