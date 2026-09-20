معاون بهره برداری و صنایع حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) گفت: با برنامه‌های انجام شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت و استفاده از مشوق‌های ایجاد شده، تا پایان سال ۲۵۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده اسقاط خواهد شد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما؛ موضوع " وضعیت اسقاط خودرو‌های فرسوده" امروز (۲۹ شهریور) با حضور سهیل معمار باشی، معاون بهره برداری و صنایع حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، حسن کریمیان رئیس انجمن مراکز اسقاط و محسن کریمی مدیر بازار یابی گروه خودروسازی سایپا( ارتباط تلفنی) در برنامه میز اقتصاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

معاون بهره برداری و صنایع حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران درباره وضعیت اسقاط خودرو‌های فرسوده با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون، ۷۲ هزار دستگاه خودروی فرسوده اسقاط شده است گفت: سال ۱۳۹۳ رکورد اسقاط خودرو را در کشور داشتیم که تعداد اسقاط به ۳۴۲ هزار دستگاه رسید، اما سال ۱۴۰۳ این رکورد شکسته شد و توانستیم ۳۴۹ هزار دستگاه اسقاط کنیم.

معمار باشی گفت: به ازای هر ۴ دستگاه خودروی نوشماره، یک دستگاه خودروی فرسوده باید اسقاط شود.

وی افزود: مجموع تولید و واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۱۰ هزار دستگاه گواهی اسقاط را جذب کرد و این درحالی بود که ۱۳۰ هزار دستگاه دیگر اسقاط شده بود، اما تقاضایی برای دریافت گواهی اسقاط وجود نداشت و این گواهی‌ها به سال ۱۴۰۴ منتقل شد.

پول خودروی اسقاطی باید هنگام تحویل خودرو پرداخت شود

معاون حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع در ادامه گفت: قیمت گذاری گواهی اسقاط توسط انجمن مراکز اسقاط خودرو انجام می‌شود و وزارت صمت نقشی در تعیین قیمت گواهی اسقاط ندارد.

معمار باشی ادامه اد: به محض اینکه خودرو و مدارک تحویل مرکز اسقاط شود باید فورا پول آن به مالک پرداخت شود، این قیمت بزودی به‌روز‌رسانی می‌شود.

وی اضافه کرد: فروش اعتباری گواهی اسقاط به خودروسازان به دلیل سرعت بخشی در شماره گذاری خودرو‌های جدید بود، برخی خودروسازان مشکلات مالی داشتند و بدهی آنها به مراکز اسقاط باعث شده بود نتوانند خودروی فروخته شده را شماره گذاری کنند.

برای ترغیب راکبان موتور سیکلت؛ افزایش مشوق ها

معمارباشی گفت: برای ترغیب صاحبان موتورسیکلت‌های فرسوده برای اسقاط، تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی برای جایگزینی با موتورسیکلت‌های بنزینی به ۴۰۰ میلیون تومان و برای جایگزینی با موتورسیکلت‌های برقی از ۲۰۰ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

پرداخت ۷۲ میلیون تومان به ازای اسقاط موتورسیکلت فرسوده

رئیس انجمن مراکز اسقاط نیز در ادامه این گفت‌و‌گو گفت: بخاطر هزینه بالای و حمایت‌های کم، استقبال از طرح اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده بسیار اندک است.

حسن کریمیان افزود: اسقاط موتورسیکلت اکنون ۲ گواهی دریافت می‌کند و مبلغ هر گواهی ۳۶ میلیون تومان است یعنی به ازای اسقاط یک موتورسیکلت ۷۲ میلیون تومان پرداخت می‌شود.

رئیس انجمن مراکز اسقاط درباره روند اسقاط و استقبال مردم از اسقاط خودرو‌های فرسوده گفت: ۲۲۶ مرکز اسقاط در سراسر کشور فعالیت می‌کنند که تحت پوشش وزارت صمت خصوصاً سازمان گسترش هستند، ظرفیت سالانه آنها یک و نیم میلیون خودرو در سال است، الان متأسفانه با ۲۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند، این مهمترین مشکلی است که باید به آن دقت کرد، همین طور هم مجوز‌های جدید صادر می‌شود، سرمایه ملی کشور دپو می‌شود و از آن استفاده لازم هم برده نمی‌شود، اما این که چرا ما به این وضعیت رسیدیم؟

به دلیل عدم اجرای قانون، قانون ساماندهی صنعت خودرو در سال ۱۴۰۰ مصوب شد، طبق این قانون بایستی آیین‌نامه آن‌جا مصوب می‌شد، متأسفانه در سال ۱۴۰۲ آیین‌نامه مصوب شده، در سال ۱۴۰۳ ابلاغ شده، این که می‌بینید در سال ۱۴۰۳ ما توانستیم به سبب رکورد را بشکنیم به خاطر همین بود، چون آیین‌نامه اجرایی شد و توانست تأثیر گذارد در این که ما خودرو‌های فرسوده را در قالب اسقاط بیاوریم.

کریمیان افزود: حالا چرا مجدداً در سال ۱۴۰۴ و هم اکنون افت پیدا کرد؟ پاسخ این است که نخستین مشکل ما، مسائل اقتصادی کشور است که همه ما به این موضوع آشنایی داریم که در وضعیت عادی نیستیم و این خود تأثیر بسزا دارد، دوم؛ سرمایه در گردش است، این سرمایه ما خواب دارد، چون خواب دارد نمی‌تواند گردش آن فوریت پیدا کند و محل مصرف این گواهی وجود ندارد. ما الان آمادگی داریم با همین وضعیتی که وجود دارد سرمایه‌گذار در جهت اسقاط خودروی بیشتر جذب کنیم، اما چرا این اتفاق نمی‌افتد؟ زیرا محل مصرف این گواهی وجود ندارد

مجری: الان مصرف وجود ندارد، شما همچنان خودروی فرسوده مردم را خریداری می‌کنید یا نه؟

رئیس انجمن مراکز اسقاط افزود: خریداری می‌کنیم، اما به لحاظ این که محل مصرف ندارد و سرمایه خواب دارد. با این حال در حد نیاز کشور ما قدم برمی‌داریم و جلو می‌رویم.

مجری: هم اکنون وقتی مراجعه کننده به شما رجوع میی کند دریافت و خرید می‌کنید؟



کریمیان گفت: هر مراجعه‌ای نداریم، به لحاظ این که قیمت خودروی فرسوده الان پایین است، اما کسی که می‌آید.

مجری: در حال حاضر ۱۸۰ تومان برای هر خودروی فرسوده‌ای باید پرداخت کنید؟ آیا این رقم عملیاتی می‌شود؟



رئیس انجمن مراکز اسقاط در این باره توضیح داد: ۱۷۰ تا ۱۷۵ میلیون حداقل مبلغ است، اما بعضا ۱۸۰ میلیون تومان هم پرداخت می‌شود، بعضاً به لحاظ کیفیت خودرو، شاید مبلغی هم بیشتر از ۱۸۰ تومان هم پرداخت نیم.

مجری: از ۱۷۰ میلیون تومان، کمتر آیا تخلف محسوب می‌شود؟

کریمیان: خیر، با توجه به اینکه متقاضی با میل خودش خودرو را برای اسقاط تحویل می‌دهد تخلف محسوب نمی‌شود و توافقی است.

مجری: اگر مرکزی کمتر از ۱۷۰ میلیون تومان خودروی فرسوده را خرید کند آیا تخلف محسوب میشود؟

کریمیان: خیر اگر به حال توافقی صورت بگیرد بین خریدار و فروشنده، منعی ندارد.

آقای معمارباشی در اینباره توضیح داد؟ واقعیت این است بر اساس تکالیف برنامه هفتم توسعه، وزارت صمت در حوزه قیمت‌گذاری گواهی اسقاط دخیل نیست؛ قیمت‌گذاری توسط خود انجمن انجام می‌شود و قیمتی که تعیین می‌شود با توجه به عرضه و تقاضا در بازار است، دوستان قیمت‌ها را درمی‌آورند و پیشنهاد می‌کنند و این قیمت به عنوان مبنا در سازمان حمایت برای رسیدگی به شکایات آتی لحاظ می‌شود؛ سازمان حمایت هم در قیمت‌گذاری دخالتی ندارد.

مجری: با توجه به قیمت خودرو، هر چند وقت یک بار بازنگری می‌شود؟

معاون بهره برداری و صنایع حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران افزود: این بستگی به نظر انجمن دارد، ولی بالأخره با انجمن جلسات مستمری داریم، این نکته را مد نظر دارند که، آن قیمتی که برای این گواهی اسقاط تعیین می‌شود، از یک طرف کسب و کار مراکز مد نظر است، از یک طرف دیگر بازار جذب این گواهی‌های اسقاط؛ ما نباید یک کاری کنیم که این تعادل به هم بخورد، هم باید کسب و کار مراکز بچرخد و هم از آن طرف این هزینه به تولیدکننده تحمیل می‌شود و از آن سمت قیمت خودرو را افزایش می‌دهد، این تعادل را بدست می‌آورند قیمت را پیشنهاد دهند، الان هم در مورد موتورسیکلت دوستان دو تا سه ماه پیش پیشنهادی داده بودند برای قیمت گواهی اسقاط، بعد بازنگری کردند و قیمت دیگری دادند که آن الان در ستاد مدیریت نوسازی ما مد نظر همان قیمت آخری است که انجمن اعلام کرده است.

مجری: آقای کریمیان اعداد و ارقام در انجمن به دست می‌آید، این عدد‌ها را بازنگری می‌کنید؟

رئیس انجمن مراکز اسقاط گفت: در آیین‌نامه قبل، قید بر این بود که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان قیمت را می‌داد، ولی در برنامه توسعه هفتم، قانون تغییر پیدا کرد و به بخش خصوصی واگذار شد، قاعدتاً بخش خصوصی در این‌جا؛ انجمن است، چون همه مراکز را در بر دارد، بله قیمت را ما الان می‌دهیم و آخرین قیمتی که ما در بخش سواری دادیم؛ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ بود که الان قرار است در آینده قیمت جدید را اعلام کنیم.

مجری: به هر حال این قیمت خیلی مؤثر است

کریمیان افزود: حتماً تأثیرگذار است و تأثیر مستقیم دارد و الان هم قیمت، قیمت بسیار پایینی است، یکی از دلایل هم همین است که به هر حال خودرو تأمین نمی‌شود.

مجری: کسانی که پولش را نقدی بخواهند، در چه مدتی می‌دهید؟

رئیس انجمن مراکز اسقاط ادامه داد: بعد از اینکه مدارد و خودرو تحویل شد به لحظه متقاضی پول خود را دریافت می‌کند

مجری: آنها که در طرح جایگزینی است، خودروساز با شما چگونه حساب می‌کند؟

کریمیان گفت: در طرح جایگزین، خودروساز با ما هیچ حسابی نمی‌کند، آن برگه‌های اسقاط به صورت سیستمی در اختیار خودروساز قرار می‌گیرد، منافع مراکز اسقاط؛ بخشی از آن لاشه است که در آن‌جا می‌ماند، موارد هزینه‌ای و سودشان از آن لاشه‌ای که در مرکز اسقاط می‌ماند، تأمین می‌شود.

مجری: زمانی شما یک طلبی از خودروساز‌ها داشتید، الان تسویه شده است؟

رئیس انجمن مراکز اسقاط پاسخ داد: خیر، در حال حاضر نزدیک به پنج همت از خودروسازان طلب داریم (سایپا)



مجری: از خودروسازی مونتاژیه هم طلب دارید؟



کریمیان افزود: خیر ما با آنها هم قاعدتا به صورت نقدینگی کار می‌کنیم، اعتبار کمتر است.

مجری: آقای معمارباشی یکی از مواردی که مراکز اسقاط مطرح می‌کنند همین بحث فروش اعتباری است؛ لطفا درباره فروش اعتباری توضیح بفرمایید.





معمارباشی گفت: موضوع اعتباری فروش اعتباری گواهی اسقاط خودروسازان از اینجا نشأت گرفت، یکی از شرکت‌ها به دلایلی، چرخه نقدینگی شان دچار اختلال شد و این موضوع مطرح بود که ما که خودرو‌های مشتریان را باید شماره گذاری کنیم و تحویل بدهیم از این طرف برای شماره گذاری حتما باید گواهی اسقاط خریداری بشود این بود که با کمک مراکز اسقاط و انجمن این موضوع طرح شد که بتوانیم مساعدتی در این زمینه انجام بدهیم و دوستان هم مساعدت کردند.

معاون بهره برداری و صنایع حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران افزود: وقتی در مورد یک خودروسازی صحبت می‌کنیم در مورد یک زنجیره صحبت می‌کنیم از یک طرف روزانه میلیون‌ها قطعه می‌آید که نهایتا برای آها هزینه‌هایی پرداخت می‌شود و آن سمت هم خودرو خارج می‌شود این چرخه نقدینگی اگر در همچنین صنعتی با این پیچیدگی به هم بخورد حل و فصل کردن آن یک خرده پیچیده است به این راحتی نیست با این وجود ما اولویت می‌گذاریم مسائل مراکز اسقاط را حتما پیگیری می‌کنیم که دوستان تعهداتشان را سریع پرداخت کنند.

رئیس انجمن مراکز اسقاط در ادامه گفت: مشکل اصلی ما خودروساز‌ها هستند، چرا؟ چون مصرف کننده آنها هستند و شریک تجاری ما، برای اینکه حفظ بشوندو تولیدشان به ثمر بنشیند ما با آنها کنار می‌آییم، اصلا این بحث اعتباری قانون نیست ما باید همانطور که نقد داریم پول را به اصطلاح به آورنده خودرو وصل کنیم بدهیم از آن طرف هم دریافتی مان باید به صورت نقدینگی باید باشد نباید به اصطلاح اعتباری باشد ولی، چون وضعیت در کشور به گونه‌ای هست که نمی‌توانند آنها پرداخت بکنند ما بله همراهیت می‌کنیم با آنها کنار می‌آییم و اعتباری می‌گیریم با آنها.

در ادامه محسن کریمی مدیر بازاریابی گروه خودروسازی سایپا در ارتباط تلفنی با این برنامه درباره بدهی شرکت سایپا گفت: هم اکنون بابت گواهی اسقاط شرکت سایپا هیچ بدهی ندارد و گواهی‌هایی که در حال حاضر خرید می‌کنیم به صورت نقدی است؛ قبلا یک بدهی داشتیم که تا چند روز پیش تسویه حساب شد.

کریمیان در باره توضیح داد: چند روز پیش تسویه حساب شد با تأخیر سه ماهه.

کریمی گفت: ما با توجه به اینکه انتهای سال ۱۴۰۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو تصویب شد ما از انتهای سال ۱۴۰۲ مطابق با قانون ۲۰ درصد از ظرفیت فروش خودرویمان را به این طرح اختصاص دادیم کاری که ما می‌توانستیم انجام بدهیم بر اساس مصوباتی که از کمیته خودرو بابت فروش می‌گرفتیم تمام عرضه‌هایی که در این خصوص داشتیم ما ظرفیت طرح فرسوده را لحاظ کردیم و عملا بستری را که خودروساز بایت این کار نیاز داشت را فراهم کردیم و مطابق با قانون اقدام کردیم اگر هم بخواهم آماری را ارائه بکنم از تقریبا می‌شود گفت اوایل سال ۱۴۰۳ به این طرف ما حدود ۲۵ هزار ثبت نام در این خصوص انجام دادیم که اقدام به فاکتور و تحویل خودرو‌ها بخشی از آن شده و بخشی هم در فرآیند قرار دارد.

مجری: وضعیت خودرو‌هایی مثل شاهین، اطلس، که موعد تحویلشان سررسیده چگونه است؟

مدیر بازار یابی گروه خودروسازی سایپا گفت: فرقی نمی‌کند ما در عرضه مان این سهمیه را لحاظ می‌کنیم ولی با توجه به اینکه خودرو‌های فرسوده به هر حال اهمیت هم بابت گواهی‌های شماره گذاری آن وجود دارد و همین که بابت حالا مسائل مرتبط با محیط زیست و آلودگی هوا تخصیص این خودرو‌ها را ما زودتر از بقیه تعهداتمان در حال حاضر انجام می‌دهیم.



مجری: تحویل این خودرو‌ها هم اکنون در چه وضعیتی است؟



کریمی پاسخ داد: ما بابت خودرو‌های فرسوده تقریبا درباره ۹ هزار تعهد بیشتر در این خصوص نداریم که اصلا بخشی از آن اصلا زمان تحویلشان نرسیده و ما دعوتنامه‌های آنها را اصلا ارسال نکردیم مابقی شان هم که آماده تخصیص هستند در فرآیند فاکتور قرار دارند در این خصوص ما خیلی تـأخیر زیادی نداریم.

مجری: معوقات خودرو‌هایی مثل شاهین، اطلس چه زمانی به سرانجام می‌رسد؟ خیلی‌ها در نوبت هستند.

مدیر بازار یابی گروه خودروسازی سایپا گفت: بسته به نوع خودروی شرایط تحویل متفاوت است، توسط همکاران ارتباطات و مدیران فروش، اطلاعات به مشتریان داده می‌شود.

مجری: آقای معمارباشی الان میزان گواهی که دپو شده در سامانه چقدر است؟

معمارباشی: ما در حال حاضر دپوی گواهی اسقاط در سامانه نداریم ازسال گذشته میزان ۵۲ هزار دستگاه خودرو که اسقاط شده بود و سال قبل مصرف نشده بود گواهی شان منتقل شد به امسال ولی با توجه به تغییراتی که اتفاق افتاد و آیین نامه اصلاح شد، چون استحضار دارید که در یکی از مواردی که در اصلاحیه آیین نامه مد نظر بود تحقق اهداف قانون برنامه هفتم توسعه که ۵۰۰ هزار دستگاه را تکلیف کرده بود سالانه بود بر این اساس ۱۲ دستگاه خودرو به ۴ دستگاه خودرو کاهش پیدا کرد میزان مصرف گواهی اسقاط افزایش پیدا کرد ما تا الان ۷۲ هزار خودروی اسقاط کردیم در سال جاری و ۵۲ هزار هم از سال قبل منتقل شده بود به سال جاری که اغلب این گواهی‌های اسقاط توسط خودروسازان خریداری شده و مقادیری هم که باقی مانده بسیار محدود هست آن هم در دست خرید توسط شرکت‌های خودروساز هست.

معاون بهره برداری و صنایع حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران افزود: ما در اصلاحیه آیین نامه ماده ۱۰ یکی از مواردی که به شدت مورد توجه و مورد پیگیری ارکان مختلف بود این بود که محدودیت‌های لازم را برای استفاده از آن پرداخت نقدی بابت عوارض در آیین نامه ببینیم که یا محدودیت‌های دیده شد و الان شرایطی به وجود آمده که حتی کاربری موتورسیکلت که قبلا اگر گواهی اسقاط موتورسیکلت وجود نداشت می‌رفتند یک و نیم درصد را پرداخت می‌کردند آن هم محدود شده معادل سازی برای موتورسیکلت هم امکان پذیر شده این است که به هیچ وجه ما پرداختی نقدی الان در حال حاضر برای از این به بعدمان پیش بینی نمی‌کنیم به طوری که ما پیش بینی مان برای این است که تا انتهای سال دیگر صندوق سها که وصول این منابع را داشت وصولی از این محل نداشته باشد.

مجری: یکی از مواردی که وجود دارد برای اینکه منی که صاحب خودروی فرسوده هستم باید یک مزیت و صرفه ایی داشته باشد تا ترغیب به اسقاط شوم، آیا تسهیلاتی هست که در این باره داده شود؟

معمارباشی توضیح داد: به نکته درستی اشاره کردید، اسقاط خودروی فرسوده یا با جایگزینی یا بدون جایگزینی منجر به کاهش مصرف سوخت می‌شود لذا از محل عایدی آن کاهشی که اتفاق افتاده می‌شود تسهیلات را برای این موضوع در نظر گرفت خوشبختانه ما هم در آیین نامه این موضوع دیده شده که با مدیریت سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی از محل صدور گواهی‌های صرفه جویی انرژِی بیایند تسهیلاتی را در کنار انتشار گواهی اسقاط برای دارنده خودروی فرسوده یک تسهیلاتی هم از آن محل دیده بشود که آن مشوقی که جنابعالی مد نظرتان هست ایجاد بشود ولی یک نکته‌ای که می‌خواهم عرض کنم.

مجری: الان این مصوب شده؟ یعنی اجرایی شده است؟

معاون بهره برداری و صنایع حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اضافه کرد: بله همین الان هم طرح هایش تعریف شده ما یکی دو جلسه هم پیرو دستوری که وزیر صمت در این قضیه داشتند که مدیریت بشود این هزینه‌ها و کلا بار نشود بر دوش مصرف کننده به پیگیری‌هایی که جناب آقای مقیمی معاون وزیر و رئیس سازمان گسترش داشتند ما جلسات متعددی داشتیم طرح‌هایی دارد تعریف می‌شود هم برای کشنده‌ها و هم موتورسیکلت‌ها و در ادامه می‌خواهیم برای خودرو‌های سواری همچنین طرح‌هایی را بگذاریم که از آن محل هم بتوانیم کمک بگیریم برای اینکه این مشوقه بیشتر از قبل بشود، چون واقعیت امر این است که منابع ما برای ارائه تسهیلات بسیار محدود است و اولویت‌های خروج خودرو‌های فرسوده در آیین نامه جدید توسط کارگروه ملی آلودگی هوا تعیین می‌شود که آنجا هم دوستان به دلیل محدودیت‌هایی که ما در پرداخت تسهیلات داریم اولویت را به ناوگان عمومی دادند به تاکسی‌ها دادند به اتوبوس‌های برون شهری دادند که آن با پرداخت تسهیلات در آن بخش دارد انجام می‌شود.



مجری: آقای کریمیان امسال چند تا موتورسیکلت اسقاط کرده‌اید؟

کریمیان پاسخ داد: متاسفانه خیلی تعداد بالا نیست رقم‌ها بین یکی دو هزار موتورسیکلت است که اسقاط شده است.

کریمیان اضافه کرد: استقبال نمی‌کنند به لحاظ اینکه قشری که از این موتور سیکلت دارد استفاده می‌کند قشر ضعیفی است برای اینکه بخواهد جایگزین کند برایش مقدور نیست ممکن نیست و به همین دلیل استقبال نداریم.

مجری: هر موتور سیکلتی که به شما ارائه می‌دهند چند گواهی به آنها تعلق می‌گید؟

کریمیان گفت: قبلاً که یک گواهی بود با مبلغ بسیار محدود ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود الان خوشبختانه دو گواهی شده و مبلغ هر گواهی ۳۶ میلیون تومان که می‌شود ۷۲ میلیون تومان.

وی درباره طرح جایگزینی هم افزود: طرح جایگزینی هم وجود دارد که می‌توانند از این تسهیلاتی که گفته شد استفاده کنند.



معمار باشی درباره استقبال نشدن از این طرح هم گفت: ما در ابتدای کار، که شروع کردیم موضوع اسقاط موتور سیکلت‌ها را برای اینکه ایجاد انگیزه شود یک تفاهم نامه‌ای هم منعقد کردیم با ۸ دستگاه که آنجا اسقاط ۷۰ هزار دستگاه موتور سیکلت را هدف گذاشتیم ۵۰۰۰ دستگاه آنها موتورسیکلت‌های برقی بودند ۶۵ هزار دستگاه موتور سیکلت انژکتوری.

مجری: در چه بازدهی؟



معاون بهره برداری و صنایع حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران توضیح داد: تفاهمنامه که سال ۱۴۰۴ امضا شد در اولویت اول ۱۰ هزار دستگاه در تهران گذاشته بودیم، ۱۰ هزار دستگاه سایر کلان شهر‌ها که ۲۰ هزار دستگاه اجرایی شود ولی اتفاقی که افتاد ما تسهیلاتی را برای موتور سیکلت‌های هم برقی و هم بنزینی در نظر گرفته بودیم، اما تا فرایند پرداخت این تسهیلات یعنی تفاهمنامه با بانک‌ها منعقد شود و بعد این فرایند اعطای تسهیلات شروع شود قیمت موتور سیکلت از اونی که بود تقریباً یک و نیم برابر شد، این میزان وامی که برای موتور سیکلت‌های بنزینی و برقی در نظر گرفته شده بود هیچ انگیزه‌ای ایجاد نمی‌کرد دوباره جلسه‌ای را برگزار کردیم، ستادی که برای آن تفاهمنامه دیده بودیم کمیته تصمیم گیری آمدیم بازنگری کردیم وام را افزایش دادیم تا تفاهمنامه امضا شود تا اجرایی شود.

مجدداً به دلیل اینکه ثبات شاخص‌های اقتصادی را در کشور نداشتیم و متاسفانه نرخ تورم ماهانه افزایش پیدا می‌کرد این بود که باز مشوق در مقابل قیمتی که موتور سیکلت نو داشت بسیار پایین شد در نهایت ما الان وام موتور سیکلت‌های بنزینی را از ۱۵۰ میلیون تومان به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش داده‌ایم وام موتور سیکلت‌های برقی را از ۲۰۰ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش داده‌ایم.

معمار باشی گفت: در حال حاضر ۳۲ هزار نفر ثبت نام کرده‌اند یک مسئله‌ای هم که در حوزه موتورسیکلت وجود دارد در این زمینه هم سردار حسینی بار‌ها صحبت کرده‌اند و اخیراً هم پلیس راهور یک طرحی را اعلام کرد برای احراز هویت مالکین موتور سیکلت‌ها متاسفانه در این زمینه به دلیل اینکه خیلی راحت جابجا می‌شود این وسیله نقلیه مسائل و مشکلات زیادی ایجاد کرده ما در بحث راه‌اندازی طرح اسقاط موتور سیکلت فرسوده یکی از مهم‌ترین مشکلاتمان این بود که این موتور سیکلت‌های فرسوده را شناسایی کنیم.

چون هیچ اطلاعاتی حتی در فراجا هم این اطلاعات وجود نداشت حدود ۵ میلیون موتورسیکلت اطلاعاتش را داشتند که اینها هم موتورسیکلت‌های جدید بودند و به سن فرسودگی نرسیده بودند طرحی را اخیرا اعلام کردند اواخر مرداد ماه که طرح خود اظهاری برای احراز هویت مالکین موتور سیکلت‌ها که طی سامانه‌ای که اعلام کردند آنجا بیایند خود اظهاری کنند و هویت مالکین موتور سیکلت‌ها همه موتورسیکلت‌ها شناسایی شود که این کمک می‌کند هم پلیس راهور.

مجری: به نظرم این تعدادی که وجود دارد عدد کل موتور سیکلت‌هایی که در حال تردد هستند عدد قابل توجهی است ۱۳ تا ۱۴ میلیون دستگاه هستند چه تعدادشان فرسوده هستند؟

معمار باشی اعلام کرد: ۱۴ میلیون موتور سیکلت در حال تردد است و ازاین تعداد ۷ میلیون دستگاه فرسوده هستند.

مجری: با این ۵۰۰ تایی که تا الان شما معرفی کرده‌اید به بانک خیلی طول می‌کشد؟

معمار باشی گفت: ۵۰۰ دستگاه برای کلان شهر اصفهان است که اخیراً قراردادش را بسته‌اند و آن هم برای پلتفرم‌های کار است ما باید در اسقاط وسایل نقلیه پیمایش را حتماً ملاک قرار بدهیم، چون موضوع نهایت و غایت آن هدفی که دنبالش هستیم این است که بتوانیم در کاهش مصرف بنزین مدیریت ناترازی کمک کنیم این است که آن موتور سیکلت‌ها و خودرو‌هایی که در این پلتفرم‌ها دارند تردد می‌کنند.

اینها بالاترین اولویت را دارند الان ما یک طرح ۲۰ هزار دستگاهی را با سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی در دست مذاکره داریم که برای پلتفرم‌ها از طریق انتشار گواهی صرفه‌جویی انرژی بیایند کمک کنند که آن اگر راه بیفتد من مطمئن هستم که اتفاق خوبی در این زمینه می‌افتد.



مجری: با توجه به برنامه‌ریزی که دارید می‌دانید در چه بازده زمانی می‌شود اینها را اسقاط کرد یا جایگزین کرد بازده زمانی دارید شما؟



معاون بهره برداری و صنایع حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران توضیح داد: واقعیت ببینید که ما در کشور تولید موتور سیکلتمان عدد خوبی است ما در سال ظرفیتی که داریم می‌تواند ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار دستگاه موتور سیکلت تولید کنیم اگر بازاری ایجاد شود برای آن که یکی از آن بازار‌ها می‌تواند همین خروج موتور سیکلت‌های فرسوده از چرخه حمل و نقل باشد مطمئناً این اتفاق خیلی سریع می‌تواند رقم بخورد ولی متولی ما هستیم که ابزار‌های متولی بسیار محدود است شما اطلاع دارید ما کل مبلغی که برای اعطای تسهیلات به این خودرو‌های فرسوده و موتور سیکلت‌های فرسوده داشتیم حدود ۸ تا ۹ همت بود که از این میزان تا حالا حدود ۱۹ متن ما در تفاهم‌نامه‌هایی که منعقد کرده‌ایم.

تعهد ایجاد کرده‌ایم برای مشتریان متقاضی محترم که بیایند ثبت نام کنند این است که اگر ما مدل گواهی صرفه‌جویی انرژی را بتوانیم راه بیندازیم که به همت دوستان دارد این اتفاق می‌افتد مطمئن هستم که اتفاقات خوبی در حوزه خروج خودرو می‌افتد.



مجری: معلوم است که تا کی این اتفاق رقم می‌خورد؟



معمار باشی گفت: تا یک ماه آینده حداقل شروع این قضیه اتفاق بیفتد.



مجری: اگر در مورد مصرف بنزین مصرف بهینه بنزین صحبت می‌شود که باید بهینه مصرف شود یک بخشش هم همین طرح‌ها است دیگر به هر حال موتور سیکلت‌های فرسوده مصرف بالایی دارند خودرو‌های فرسوده مصرف بالایی دارند باید با یک سری طرح‌ها اینها از چرخه خارج شوند، یک موردی هم وجود دارد شما تایید کنید اینکه تولید کنندگان موتور و موتورساز‌ها یک حجم قابل توجهی از این واریزی‌های یک و نیم درصدی به این صندوق داشتند برای اینکه به هر حال بتوانند شماره گذاری موتور سیکلت داشته باشند آقای کریمیان شما این را شنیده‌اید؟



کریمیان افزود: اصلاً این اتفاق می‌افتاد متاسفانه اصلاً گواهی استفاده نمی‌شد همه آن بخش یک و نیم پرداخت می‌کردند نه اینکه قسمتی را الان با آیین نامه جدید امیدواریم که این اتفاق بیفتد و از برگه‌های اسقاط استفاده شود و اگر برگه اسقاط موتور سیکلت هم نبود معادل آن را می‌تواند استفاده کنند.



معمار باشی اعلام کرد: موتور سیکلت قرار شد که از ابتدای سال ۱۴۰۴ با استاندارد یورو فایو تولید شود ولی طی این مدتی که این قانون اجرا شود ثبت سفارش یورو چهار‌ها انجام شده بود برای یک تعدادی حدود ۳۰۰ هزار دستگاه و اینها اجزا و قطعاتشان آمده بود داخل کشور بود این موضوع در جلسات متعدد کمیسیون‌ها در دولت هم مطرح شد و مبنا بر این شد که با توجه به شرایط فعلی که آوردن قطعات واقع دچار مشکل است و از آن طرف هم ما خودمان می‌دانیم توزیع سوخت یورو ۴ هم حتی در کشور نداریم.

قرار شد که این مساعدت با این تعداد موتورسیکلت‌هایی که وارد شده تو آن تاریخ ثبت سفارش یورو ۴ قطعات یورو ۴ بسته شده در وزارتخانه از ۶ ماهه سال ۱۴۰۴ ولی این تعدادی که آورده بودند را قرار شد که اینها بیایند شماره گذاری‌اش را انجام بدهند مهلتی که پلیس محترم راهور به دوستان داده بود تا انتهای شهریور بود و دوستان مجبور بودند که این تعداد موتورسیکلت را بیایند در سامانه ثبت بکنند این بود که یکهو مراجعاتشان به سامانه برای ثبت شاسی این موتور سیکلت‌ها افزایش پیدا کرد ولی همانطور که آقای کریمیان فرمودند با اصلاحی که در آیین نامه انجام شده از این به بعد موتور سیکلت‌ها هم باید بیایند گواهی اسقاط تهیه کنند.