استعفای مدیرعامل صنعت نفت آبادان پس از کسب نتایج ضعیف این تیم تا هفته هفتم لیگ برتر، هنوز در نشست هیئت‌مدیره بررسی نشده و تکلیف مدیریت باشگاه همچنان مشخص نیست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ پس از نتیجه نگرفتن تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در هفت هفته نخست لیگ برتر فوتبال کشور، مدیرعامل این باشگاه از سمت خود استعفا کرد، اما تاکنون جلسه هیئت‌مدیره برای بررسی و قبول یا رد این استعفا تشکیل نشده است.

در حالی که وضعیت صندلی مدیریت باشگاه صنعت نفت آبادان همچنان مشخص نیست، این بلاتکلیفی نگرانی هواداران را به دنبال داشته است.

صنعت نفت آبادان در هفت هفته نخست لیگ برتر تنها چهار امتیاز کسب کرده و در رده هجدهم جدول قرار دارد.

این تیم در هفته هشتم لیگ برتر باید به مصاف پرسپولیس برود و در آستانه این دیدار، هواداران صنعت نفت آبادان همچنان منتظر تعیین تکلیف وضعیت مدیریتی باشگاه هستند.