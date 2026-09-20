به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، حسین نجف زاده در گفت‌و‌گو با بخش خبری ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه شبکه مهاباد افزود: طرح نظارت بر بازار نوشت افزار، کیف و کفش و لباس مدرسه از دهم شهریور ماه در استان آغاز شده است.

وی تصریح کرد: گرانفروشی و کم فروشی مهمترین تخلفاتی است که در این ایام مشاهده شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی، استفاده از تصاویر غیرمتعارف، ارائه پک‌های نوشت افزار در مدارس غیردولتی به قیمت‌های بالاتر و فروش اجباری برخی اقلام و کالا‌ها در تعدادی از مغازه‌ها از دیگر تخلفاتی است که بررسی و رسیدگی شد.