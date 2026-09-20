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مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجانغربی گفت: طرح نظارت ویژه بر بازار نوشتافزار علاوه بر مغازههای سطح شهر در نمایشگاههای برپا شده هم در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، حسین نجف زاده در گفتوگو با بخش خبری ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه شبکه مهاباد افزود: طرح نظارت بر بازار نوشت افزار، کیف و کفش و لباس مدرسه از دهم شهریور ماه در استان آغاز شده است.
وی تصریح کرد: گرانفروشی و کم فروشی مهمترین تخلفاتی است که در این ایام مشاهده شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجانغربی، استفاده از تصاویر غیرمتعارف، ارائه پکهای نوشت افزار در مدارس غیردولتی به قیمتهای بالاتر و فروش اجباری برخی اقلام و کالاها در تعدادی از مغازهها از دیگر تخلفاتی است که بررسی و رسیدگی شد.