شرکت آب و فاضلاب گیلان اعلام کرد: به دلیل مشکل فنی تاسیسات آب شهرستان لنگرود، برخی مناطق شهر لنگرود با افت فشار و احتمال قطعی موقت آب مواجه شده‌اند که کارشناسان در حال رفع مشکل هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ شرکت آب و فاضلاب گیلان اعلام کرد: در پی بروز مشکل فنی در تأسیسات ایستگاه پمپاژ آب شهر، افت فشار و یا احتمال قطعی موقت جریان آب شهری در برخی مناطق و محلات لنگرود وجود دارد.

پس از وقوع مشکل مورد نظر، گروه‌های عملیاتی، امداد و اتفاقات آب و فاضلاب فوری در محل مستقر شدند و تعمیرات و بازسازی تأسیسات با تمام توان و تجهیزات در حال انجام است تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، وضعیت شبکه دوباره پایدار شود.

کارشناسان شرکت آب و فاضلاب استان با قدردانی از صبوری مردم لنگرود، از مشترکان درخواست کردند تا رفع کامل نقص فنی و تثبیت فشار خطوط آبرسانی، ضمن مدیریت بهینه مصرف آب، صرفه جویی و پرهیز از مصارف غیرضروری، به نیرو‌های این شرکت برای پایداری دوباره جریان آب آشامیدنی یاری کنند.

سامانه ارتباط مردمی ۱۲۲ آب و فاضلاب به صورت شبانه روزی پاسخگوی تماس‌های شهروندان خواهد بود.