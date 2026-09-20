مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی از اجرای مجموعه‌ای از طرح های روکش آسفالت، ایمن‌سازی، نگهداری ابنیه فنی و توسعه راه‌های روستایی با اعتباری بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان در شهرستان میاندوآب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ارسلان شکری اظهار کرد: این پروژه‌ها از محل اعتبارات ملی و استانی در حوزه‌های مختلف راهداری در حال اجرا بوده و با هدف ارتقای ایمنی، بهبود کیفیت راه‌ها و تسهیل تردد کاربران جاده‌ای دنبال می‌شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه بهسازی و روکش آسفالت افزود: آسفالت مسیر زنجیرآباد و روکش آسفالت رفت و برگشت خروجی میاندوآب به سمت ملکان انجام شده و پروژه روکش محور میاندوآب به سمت شاهین‌دژ نیز با تعیین پیمانکار وارد مرحله اجرایی خواهد شد.

شکری ادامه داد: در حوزه راه‌های روستایی نیز احداث و آسفالت راه ارتباطی دو روستا از جمله روستای «کله‌بزرگ» با اعتبار ۱۹ میلیارد تومان در دستور کار قرار دارد و عملیات مربوط به راه ارتباطی «قیزقلعه» به سمت «رسول‌آباد» نیز در حال پیگیری است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی با اشاره به اقدامات ایمنی در شبکه راه‌های منطقه گفت: نصب نیوجرسی در محور‌های ارتباطی به سمت بوکان و اجرای برنامه‌های ایمن‌سازی در محور‌های اصلی، پل‌ها و تقاطع‌ها از دیگر اقدامات مورد توجه اداره‌کل است.

وی افزود: طرح‌های مربوط به محور‌های شاهین‌دژ، بوکان و سایر مسیر‌های ارتباطی منطقه نیز با بهره‌گیری از اعتبارات ملی و استانی و با نگاه شبکه‌ای به توسعه و نگهداری راه‌ها در حال پیگیری است.

شکری با اشاره به اهمیت کریدور بندر امام خمینی (ره) ـ بازرگان تصریح کرد: بخش مهمی از شبکه راه‌های این منطقه در این کریدور قرار دارد و ارتقای ایمنی، نگهداری و بهسازی آن از اولویت‌های مجموعه راهداری استان است.

وی در پایان با اشاره به بازدید میدانی از پل‌ها و تقاطع‌های شهرستان میاندوآب گفت: برنامه‌ریزی برای رفع نیاز‌های ایمنی این نقاط با همکاری مسئولان شهرستان انجام خواهد شد تا شرایط تردد ایمن‌تر و مطلوب‌تری برای مردم فراهم شود.