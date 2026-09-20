به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار در شورای آموزش و پرورش استان تأکید کرد: برای ثبت‌نام دانش‌آموزان نباید هیچ وجهی از والدین دریافت شود و دریافت هرگونه مبلغ با عنوان هزینه ثبت نام ممنوع است.

هاشمی افزود: کمک‌های مردمی نیز تنها پس از تشکیل انجمن اولیا و مربیان و به صورت داوطلبانه امکان‌پذیر خواهد بود.

رئیس شورای آموزش و پرورش استان همزمان با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید، بر ضرورت آماده‌سازی مدارس، تأمین آرامش دانش‌آموزان و خانواده‌ها و تکمیل طرح‌های آموزشی پیش از آغاز مهر تأکید کرد.

هاشمی با تأکید بر ضرورت بازگشایی مدارس در آرامش کامل گفت: همه دستگاه‌های اجرایی باید برای آغاز سال تحصیلی و ایجاد محیطی امن و بانشاط برای دانش‌آموزان همکاری کنند.

استاندار با اشاره به اجرای طرح توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی افزود: بخشی از طرح‌های آموزشی به بهره‌برداری رسیده و تعدادی دیگر نیز باید پیش از آغاز مهر به اتمام برسد؛ چراکه افتتاح مدرسه پس از آغاز سال تحصیلی، پاسخگوی نیاز دانش‌آموزان نخواهد بود.

هاشمی درخصوص وضعیت پوشاک مدارس نیز گفت: بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد پوشاک مدارس استان از نظر کیفیت و رعایت استاندارد‌ها در وضعیت مناسبی قرار دارد و قیمت آن نیز در مقایسه با برخی استان‌های دیگر پایین‌تر است.

استاندار بر آماده‌سازی سیمای شهری همزمان با آغاز سال تحصیلی تأکید کرد و افزود: شهرداری‌ها باید با نظافت، رنگ‌آمیزی، فضاسازی، نصب پرچم و پاکسازی اطراف مدارس، محیطی بانشاط برای دانش‌آموزان فراهم کنند.

وی همچنین بر نظارت جدی بر سرویس مدارس و مدیریت ترافیک در روز‌های آغازین مهر تأکید کرد و از تلاش نیرو‌های پلیس راهور و انتظامی برای مدیریت ترافیک و تجمعات قدردانی کرد.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به حمایت از دانش‌آموزان نیازمند گفت: کمیته امداد امام خمینی (ره) بیش از ۲۰ هزار بسته لوازم‌التحریر تهیه کرده و هلال احمر نیز در این زمینه اقدامات حمایتی انجام داده است.

وی خواستار ساماندهی ظرفیت نهاد‌های حمایتی و تشکل‌های مردم‌نهاد برای کمک به دانش‌آموزان نیازمند شد و افزود: حمایت از دانش‌آموزان مناطق روستایی نیز باید همزمان با مدارس شهری مورد توجه قرار گیرد.

استاندار با تأکید بر حضوری بودن مدارس در سال تحصیلی جدید گفت: مدیران و معلمان باید از نخستین روز مهر در مدارس حضور داشته باشند و برای مدیریت شرایط دانش آموزانی که والدین شاغل دارند نیز تدابیر لازم اندیشیده شود.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری جشن بازگشایی مدارس در مرکز استان، شهرستان‌ها و بخش‌ها خبر داد و بر اجرای باشکوه و منظم این برنامه‌ها تأکید کرد.

استاندار خراسان جنوبی در ادامه بر تعامل بیشتر مدیران مدارس با ائمه جمعه و استفاده از ظرفیت فرهنگی و تربیتی آنان تأکید کرد و گفت: ارتباط مستقیم و صمیمانه میان مدیران، معلمان، مربیان پرورشی و ائمه جمعه می‌تواند به تقویت فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی مدارس کمک کند.