رزمندگان دفاع مقدس که روزگاری برای دفاع از وطن راهی جبهه شدند، امروز در شرایط جنگی با حضور در اجتماعات مردمی همچنان خود را در کنار مردم و مدافع ایران می‌دانند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در آستانه هفته دفاع مقدس، سراغ رزمندگانی رفتیم که سال‌ها پیش در جوانی برای دفاع از کشور راهی جبهه شدند و امروز، اگرچه دیگر امکان حضور در میدان رزم مانند سال‌های دفاع مقدس را ندارند، حضور در اجتماعات شبانه مردم را سنگر دیگری برای خود می‌دانند.

این رزمندگان از روزهای آغاز جنگ تحمیلی، حضور در عملیات‌ها و روزهایی می‌گویند که مردم جنگ را در کوچه‌ها و خیابان‌های شهر تجربه کردند؛ روزهایی که با وجود سن کم، دفاع از وطن را وظیفه خود دانستند و به صف رزمندگان پیوستند.

امروز اما شکل حضور آنان تغییر کرده است. رزمندگان دیروز در کنار نسل جوان و مردم در اجتماعات شبانه حضور پیدا می‌کنند و این حضور را ادامه همان روحیه‌ای می‌دانند که سال‌ها پیش آنان را به جبهه‌ها کشاند.

آنان می‌گویند اگرچه سال‌ها از روزهای جوانی و حضورشان در جبهه گذشته است، اما دلبستگی به وطن و روحیه ایستادگی همچنان در آنان باقی مانده و این بار، در کنار مردم و در خیابان‌های شهر، روایت دیگری از حضور خود را رقم می‌زنند.