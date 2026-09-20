یک بانوی هنرمند عرصه تئاتر، این روز‌ها رسالت هنری خود را فراتر از صحنه نمایش تعریف کرده و با حضور شبانه در جمع مردم و بهره‌گیری از زبان فرهنگ و هنر، تصویری روشن از همبستگی، عشق به وطن و همدلی اقشار مختلف جامعه را به نمایش گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، دنیای خانم خدابنده با صحنه، تمرین‌های مداوم و قصه‌هایی گره خورده است که با هدایت او جان می‌گیرند. هر گوشه از صحنه تئاتر حاصل ساعت‌ها تفکر، خلاقیت و تلاشی است که برای یک اجرای تازه و خلق اثری دیدنی به کار گرفته می‌شود؛ جایی که ایده به نقش بدل می‌شود و هنر به نمایش درمی‌آید.

اما برای این بانوی هنرمند، ارزش واقعی هنر زمانی متجلی می‌شود که با آرامش، امنیت و خواست مردم پیوند بخورد. از نگاه او، هنر نمی‌تواند از جامعه جدا باشد و رسالت فرهنگی هنرمند ایجاب می‌کند که در بزنگاه‌ها، صدای همدلی و نماد همراهی با مردم باشد.

با فرا رسیدن شب، مسیر خانم خدابنده از صحنه تمرین به میان جمعیتی تغییر می‌کند که با هدف مشترک دفاع از کیان کشور و ابراز عشق به ایران گرد هم آمده‌اند. او در این گردهمایی‌ها نیز با زبان فرهنگ و هنر نقش‌آفرینی کرده و سهم خود را در تقویت روحیه همبستگی ادا می‌کند؛ حضوری که سبب شده مردم او را به‌عنوان هنرمندی مردمی و پایبند به وطن بشناسند.

در این گردهمایی‌ها صحبت از وطن است و عهدی جمعی برای ایستادن در کنار ایران تا آخرین نفس. شب‌هایی که در آن مردم از هر صنف، طیف و نگاهی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند و قابی یکپارچه و همدلانه، به رنگ ایران و برای ایران خلق کرده‌اند.