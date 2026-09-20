به گزارش‌ خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، ایوب رضایی مدیرکل آموزش و پرورش استان در جلسه شورای آموزش و پرورش استان با اشاره به آمادگی مجموعه تعلیم و تربیت برای آغاز سال تحصیلی گفت: بازگشایی مدارس تنها باز شدن در‌های مدرسه نیست، بلکه آغاز مسیر علمی و تربیتی برای ساختن آینده کشور است و زنگ مدرسه باید زنگ امید، دانایی، هویت و پیشرفت باشد.