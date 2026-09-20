به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، با رونمایی از پوستر جشنواره ملی شعر آیات در جوار آرامگاه حافظ ، چهارمین دوره این جشنواره با میزبانی شیراز کلید خورد.

جشنواره ای که آثار شعری را در ۴ قالب موضوعی و یک قالب ویژه برخاسته از بعثت مردم ایران به میدان رقابت فرا می‌خواند.

مهلت ارسال آثار به دبیر خانه این جشنواره تا ۲۵ آبان ماه تعیین شده و اواخر آذر ماه برگزیدگان در مراسم اختتامیه به میزبانی شیراز معرفی می شوند.

این جشنواره از سری برنامه های دوازدهمین دوره جشنواره ملی آیات است که امسال با میزبانی شیراز برگزار می‌شود.