به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛مدیر مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در سپاه ثارالله استان کرمان از تدوین و برنامه‌ریزی گسترده برای هفته دفاع مقدس خبر داد و تأکید کرد : این مناسبت، تجلی اراده مردم خدا‌باور در برابر استکبار جهانی است.

علی اسماعیل‌کاخ، در نشست خبری چهل‌وششمین سالروز هفته دفاع مقدس ،با استناد به بیانات امام خمینی (ره) و شهدای والامقام، هفته دفاع مقدس را یادآور قله‌های ایثار و حماسه ملت ایران در دوران جنگ تحمیلی دانست.

وی طرحهای خدماتی و جهادی مانند ارائه خدمات پزشکی و معاینه رایگان در بیمارستان حضرت زهرا (س)، طرح‌های آبرسانی، ساخت و بهسازی جاده‌های روستایی به همت گروه‌های جهادی بسیج و همچنین تسهیل روند آزادی زندانیان را از برنامه هفته گرامیداشت دفاع مقدس اعلام کرد.

مدیر مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در استان کرمان اعلام کرد: اجرای طرح‌های آبرسانی خورشیدی و نمایش‌های میدانی؛تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس و خانواده‌های شهدا؛برگزاری مسابقات فرهنگی، هنری و ورزشی و نمایش‌های تئاتری خیابانی؛برگزاری رزمایش‌های جهادگران فاطمی و مسابقات خودرویی در شهرستان‌ها؛اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگی در مدارس، دانشگاه‌ها و مساجد ورونمایی از کتاب «روایات فاتحانه»از جمله این برنامه هاست.

بگفته وی همه این برنامه‌ها برای ترویج ارزش‌های دفاع مقدس در میادین شهری، ادارات، مراکز نظامی و مراکز آموزشی استان کرمان اجرا خواهد شد.