برداشت خرما از نخلستان‌های آبادان و خرمشهر آغاز شده و کشاورزان منطقه پس از ماه‌ها تلاش، محصول دسترنج خود را روانه بازار می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ خرما محصولی است که در گرمای جنوب و زیر تابش آفتاب رشد می‌کند و با رسیدن فصل برداشت، نخلداران برای چیدن و فرآوری این محصول آماده می‌شوند.

کشاورزان آبادانی می‌گویند: برداشت خرما حاصل ماه‌ها مراقبت و رسیدگی به نخلستان‌هاست و پس از چیدن محصول، مراحل جمع‌آوری، فرآوری، آماده‌سازی و بسته‌بندی خرما انجام می‌شود تا محصول برای عرضه در بازارهای داخلی و خارجی آماده شود.

بیش از ۴۵۰ هزار تن خرما از نخلستان‌های خوزستان برداشت می‌شود و عملیات برداشت خرما در نخلستان‌های استان حدود یک ماه ادامه دارد.

کشاورزان پس از پایان برداشت، زمین‌های کشاورزی و نخلستان‌ها را برای ادامه فعالیت و کشت‌های بعدی آماده می‌کنند.