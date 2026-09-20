استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر اینکه سرمایه‌گذاری، کلید حل بسیاری از مسائل اساسی کشور و مهم‌ترین مسیر توسعه استان است، گفت: آذربایجان‌غربی با برخورداری از ظرفیت‌های کم‌نظیر شهری، مرزی، کشاورزی، گردشگری و تجاری، آماده ورود به مرحله‌ای تازه از توسعه سرمایه‌گذاری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،رضا رحمانی امروز در همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهرداری ارومیه با بیان اینکه موضوع سرمایه‌گذاری در همه کشور‌ها و دولت‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزود: سرمایه‌گذاری یکی از کلید‌های حل مشکلات اساسی استان بوده و در سرلوحه برنامه‌ها قرار گرفته است.

وی همچنین با اشاره به برگزاری رویداد «اینوا» در آذربایجان‌غربی، خاطرنشان کرد: اینوا یک رویداد مقطعی نبود که با پایان همایش خاتمه پیدا کند، بلکه آغاز یک حرکت مستمر در مسیر جذب سرمایه‌گذاری است.

استاندار آذربایجان‌غربی به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری استان نیز اشاره کرده و افزود: هفته آینده شاهد یک رویداد فرهنگی و بین‌المللی در خوی خواهیم بود و ظرفیت‌های تاریخی شهرستان‌های مختلف آذربایجان‌غربی، گنجینه‌ای بزرگ برای توسعه گردشگری و سرمایه‌گذاری هستند.

رحمانی همچنین با دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در استان، اضافه کرد: هدف ما این است که سرمایه‌گذار کمترین دغدغه را داشته باشد و انرژی خود را صرف تولید، توسعه و ایجاد اشتغال کند.

وی در پایان با بیان اینکه ارومیه و دیگر شهر‌های بزرگ استان دارای موقعیت‌های متنوعی برای سرمایه‌گذاری هستند، افزود: حتی در شرایط جنگ تحمیلی ظالمانه، با حضور و همراهی مردم و تدبیر مسئولان، روند سرمایه‌گذاری در استان متوقف نشد و ادامه یافت.