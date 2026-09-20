مدیرکل امور مالیاتی لرستان گفت:صاحبان املاک اجاری و اشخاص حقوقی تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ فرصت دارند برای ارائه ی اظهارنامه مالیاتی اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ناصر کرمانجانیگفت:مدیرکل امور مالیاتی لرستان گفت: آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی صاحبان املاک اجاری و اشخاص حقوقی برای عملکرد سال ۱۴۰۴، ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ است.

ناصر کرمانجانی، افزود: صاحبان املاک اجاری و اشخاص حقوقی تا پایان ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۴ خود را ارائه دهند.

وی به مؤدیان مالیاتی توصیه کرد تکلیف قانونی را در مهلت مقرر انجام دهند و از مزایای آن بهره‌مند شوند.