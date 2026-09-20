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رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه گفت:حضور پرشکوه مهمانان در این رویداد بینالمللی میتواند زمینهساز فصلی نوین در مسیر شکوفایی اقتصادی، جذب سرمایه و توسعه مدیریت شهری ارومیه باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه در همایش بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری شهرداری ارومیه، با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی، جغرافیایی و انسانی این شهر، بر ضرورت جذب سرمایههای ملی و بینالمللی و حرکت به سمت اقتصاد دانشبنیان تأکید کرد.
حسین پناهی در این همایش که با حضور مهمانان داخلی و خارجی، سفرا، سرمایهگذاران، کارآفرینان و مدیران ارشد کشوری و استانی برگزار شد، اظهار کرد: حضور پرشکوه مهمانان در این رویداد بینالمللی میتواند زمینهساز فصلی نوین در مسیر شکوفایی اقتصادی، جذب سرمایه و توسعه مدیریت شهری ارومیه باشد.
وی ارومیه را «نگین درخشان شمالغرب کشور» توصیف کرد و افزود: این شهر با تکیه بر ظرفیتهای خدادادی، زیرساختهای موجود و عزم مدیران و شهروندان، آماده است جایگاه شایسته خود را در اقتصاد ملی و منطقهای تثبیت کند.
رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه با اشاره به موقعیت جغرافیایی این شهر و استان آذربایجان غربی گفت: ارومیه از دیرباز به عنوان یکی از مسیرهای ارتباطی ایران با اروپا و قفقاز شناخته شده و برخورداری از مرزهای استراتژیک، دسترسی به بازارهای منطقهای و جهانی و ظرفیتهای حملونقل، این منطقه را به یکی از مسیرهای مهم ترانزیتی تبدیل کرده است.
وی همچنین ظرفیتهای کشاورزی ارومیه را از دیگر مزیتهای اقتصادی این شهر برشمرد و گفت: خاک حاصلخیز، باغات گسترده و تولید محصولاتی همچون انگور و سیب، از ظرفیتهای مهم اقتصادی ارومیه در سطح ملی و بینالمللی است.
وی نیروی انسانی متخصص، تحصیلکرده و جوان را نیز از مهمترین سرمایههای اجتماعی ارومیه دانست و افزود: سرمایه انسانی و اجتماعی میتواند پشتوانه مطمئنی برای فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری در مرکز آذربایجان غربی باشد.
رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه با اشاره به جایگاه کارآفرینی و آبادانی در آموزههای دینی اظهار کرد: در نگاه دین مبین اسلام، کار، تلاش اقتصادی و آبادانی زمین تنها یک فعالیت مادی نیست، بلکه میتواند در مسیر خدمت به جامعه و ایجاد ارزش و اشتغال قرار گیرد.
وی با بیان اینکه سرمایهگذاران و کارآفرینان در خط مقدم جبهه اقتصادی قرار دارند، ادامه داد: سرمایهگذاری که با هدف خلق ارزش، اشتغالآفرینی برای جوانان و توسعه متوازن شهر وارد میدان میشود، نقشی اساسی در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی ایفا میکند.
وی برگزاری همایش بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری شهرداری ارومیه را گامی در مسیر گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد دانشبنیان و فناورمحور عنوان کرد و گفت: شهر هوشمند، صنایع پاک، توسعه صنعت گردشگری، گردشگری سلامت، گردشگری تاریخی، نوسازی بافتهای فرسوده و توسعه زیرساختهای نوین حملونقل عمومی شهری، از جمله محورهایی هستند که در این رویداد به سرمایهگذاران معرفی شدهاند.
رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه همچنین از عزم مدیریت شهری برای تسهیل فرآیند سرمایهگذاری خبر داد و گفت: در شورای اسلامی شهر و شهرداری ارومیه عهد بستهایم که به عنوان تسهیلگر توسعه، موانع اداری، بروکراسی فرسایشی و موانع موجود در مسیر سرمایهگذاری را کاهش دهیم.
وی تأکید کرد: مدیریت شهری ارومیه از حضور سرمایهگذاران استقبال میکند و تلاش خواهد کرد زمینه لازم برای ثبات سیاستگذاری، امنیت سرمایهگذاری و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت اقتصادی و سودآوری عادلانه فراهم شود.