به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: برآورد اولیه اعتبار مورد نیاز برای این خوابگاه حدود ۲۵۰ میلیارد تومان بود که ۱۷۰ میلیارد تومان آن را آستان قدس رضوی تأمین کرد.

دکتر محمود شبستری افزود: این طرح از سال ۱۳۹۶ به صورت نیمه‌ تمام باقی مانده بود و در آن زمان تنها بخش‌ هایی از سازه و عملیات اولیه انجام شده بود و با ورود آستان قدس رضوی و تأمین اعتبار، طرح دوباره فعال شد و امروز شاهد بهره‌ برداری از آن هستیم.