افتتاح خوابگاه دانشجویی نجمه خاتون در مشهد
مدرن ترین خوابگاه دانشجویی کشور با گنجایش ۴۰۰ نفر با عنوان «سرای دانشجویی حضرت نجمه خاتون»، صبح امروز در پردیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: برآورد اولیه اعتبار مورد نیاز برای این خوابگاه حدود ۲۵۰ میلیارد تومان بود که ۱۷۰ میلیارد تومان آن را آستان قدس رضوی تأمین کرد.
دکتر محمود شبستری افزود: این طرح از سال ۱۳۹۶ به صورت نیمه تمام باقی مانده بود و در آن زمان تنها بخش هایی از سازه و عملیات اولیه انجام شده بود و با ورود آستان قدس رضوی و تأمین اعتبار، طرح دوباره فعال شد و امروز شاهد بهره برداری از آن هستیم.