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انتخابات سراسری پارلمانی روسیه در حالی به روز سوم و پایانی رسید که در ۲۴ ساعت گذشته مناطق مختلف این کشور زیر آتش گستردهترین حملات پهپادی ارتش اوکراین قرار داشت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو؛ در سومین روز از برگزاری انتخابات سراسری پارلمانی در روسیه ارتش اوکراین اعلام کرد گستردهترین حملات پهپادی به مسکو و مناطق مختلف روسیه را انجام داده است.
سرگئی سابیانین شهردار مسکو با تایید خبر حملات گسترده پهپادی به پایتخت روسیه گفت: نیروهای نظامی روسیه گستردهترین حمله پهپادی اوکراین به پایتخت را دفع کردند و بیش از هزار و ۶۰۰ پهپاد مهاجم ارتش اوکراین در تمامی خطوط دفاعی سرنگون شدهاند که از این تعداد، ۴۵۰ فروند در مسیر نزدیک شدن به مسکو منهدم شدند.
شهردار مسکو افزود: نیروهای مسلح اوکراین تلاش کردند انتخابات دومای دولتی را مختل کنند، اما موفق به انجام این کار نشدند. به گفته سابیانین، چند پهپاد به محدوده پالایشگاه نفت مسکو رسیدند و یک پهپاد نیز به یک ساختمان مسکونی اصابت کرد، در این حادثه کسی کشته نشد.
آندری ووروبیوف فرماندار استان مسکو نیز گفت: در حمله گسترده پهپادی به این منطقه دو نفر کشته و چند نفر دیگر زخمی شدهاند و چندین ساختمان مسکونی و خانه شخصی نیز آسیب دیدهاند.
امروز سومین و آخرین روز انتخابات نمایندگان دومای دولتی روسیه است.
الا پامفیلووا رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه، پیشتر تأکید کرده بود که دشمنان نخواهند توانست روند رأیگیری را مختل کنند، همچنین یکی از اعضای کمیسیون حوزه انتخاباتی استان خرسون در پی حمله پهپادی به یک اتوبوس غیرنظامی در این استان کشته شد.
یوگنی شوچنکو عضو کمیسیون مرکزی انتخابات فدراسیون روسیه در گفتوگو با خبرگزاری صداوسیما تاکید کرد: اوکراینیها خودشان نمیتوانند و نمیخواهند انتخابات برگزار کنند و صرفاً از سر ناتوانی و خشم تلاش میکنند مانع برگزاری انتخابات در روسیه شوند.
ماموکا پایپیا رهبر حزب همبستگی گرجستان و از ناظران بینالمللی انتخابات نیز آمریکا و غرب را پشت پرده این حملات دانست و خطاب به مردم ایران و روسیه گفت: ما شاهدیم که مردم ایران چگونه با شجاعت و قهرمانانه مبارزه میکنند، اما باید بدانیم که روسیه و ایران با دشمنان مشترکی مبارزه میکنند و تنها با اتحاد و همکاری مشترک میتوان بر شبکه شیطانی اپستین جزیره غلبه کرد.