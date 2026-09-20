پخش زنده
امروز: -
شهردار ارومیه در همایش بینالمللی فرصتهای سرمایه گذاری شهرداری ارومیه گفت: از مجموع ۳۱ فرصت سرمایهگذاری که سال گذشته در قالب تفاهمنامه به امضا رسید، ۱۲ طرح با حجم سرمایهگذاری بیش از ۱۲۲ همت وارد مرحله نهایی و عملیاتی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آیدین رحمانی رضائیه شهردار ارومیه در همایش بینالمللی فرصت های سرمایهگذاری اظهار کرد: حضور مهمانان داخلی و خارجی در ارومیه فرصت ارزشمندی برای معرفی ظرفیتهای این شهر و توسعه همکاریهای اقتصادی و بینالمللی است.
شهردار ارومیه با تأکید بر ظرفیتهای گسترده این شهر در حوزههای اقتصادی، تاریخی، فرهنگی و کشاورزی، گفت: مدیریت شهری ارومیه با هدف تقویت درآمدهای پایدار و توسعه همهجانبه شهر، جذب سرمایهگذاران ملی و بینالمللی را با جدیت دنبال میکند.
وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی آذربایجان غربی افزود: این استان به دلیل هممرزی با چند کشور و برخورداری از ظرفیتهای مهم مرزی، نقش قابل توجهی در مراودات اقتصادی کشور دارد و ارومیه نیز به عنوان مرکز استان و یکی از نزدیکترین مراکز استانی ایران به دروازه اروپا از مسیر مرز سرو، میتواند نقش مهمی در تقویت و تثبیت اقتصاد مرزی منطقه ایفا کند.
شهردار ارومیه ادامه داد: وجود کریدورهای فعال منطقهای و تلاقی مسیرهای مختلف ارتباطی در محدوده ارومیه، ظرفیت مهمی برای توسعه اقتصادی منطقه ایجاد کرده و مدیریت شهری در کنار سایر دستگاههای اجرایی میتواند در بهرهگیری از این ظرفیتها نقش مؤثری داشته باشد.
وی با اشاره به برگزاری نخستین همایش فرصتهای سرمایهگذاری ارومیه در سال گذشته گفت: در این همایش با حضور دستگاههای اجرایی استان، ظرفیتها و فرصتهای سرمایهگذاری شهر معرفی شد و در ادامه، اقدامات عملیاتی برای جذب سرمایهگذاران در دستور کار قرار گرفت.
شهردار ارومیه با بیان اینکه در سال گذشته ۳۱ فرصت سرمایهگذاری منجر به امضای تفاهمنامه شد، اظهار کرد: از این تعداد، ۱۲ پروژه با سرمایهگذاری بیش از ۱۲۲ همت وارد مرحله نهایی و عملیاتی شده و عملیات عمرانی بخشی از این پروژهها نیز آغاز شده است.
وی با قدردانی از حمایت دستگاههای اجرایی، نظارتی، امنیتی و قضایی استان، تصریح کرد: همراهی این مجموعهها و نگاه توسعهمحور مدیریت ارشد استان، زمینه مناسبی برای تسهیل فرآیند سرمایهگذاری و حضور سرمایهگذاران ملی و بینالمللی فراهم کرده است.
شهردار ارومیه، ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی، کشاورزی و هویتی این شهر را از مهمترین زمینههای جذب سرمایهگذاری عنوان کرد و گفت: معرفی صحیح این ظرفیتها میتواند زمینهساز ورود سرمایههای جدید و ایجاد فرصتهای اقتصادی پایدار در ارومیه باشد.
وی همچنین از ارائه ظرفیتهای سرمایهگذاری ارومیه در قالب کتابچهای به چهار زبان زنده دنیا خبر داد و افزود: این مجموعه با هدف معرفی فرصتهای سرمایهگذاری شهر به سفرا، تجار، سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی کشورهای مختلف تهیه شده است.
شهردار ارومیه با اشاره به نقش برگزاری جشنوارهها در معرفی ظرفیتهای شهر گفت: مدیریت شهری تلاش دارد با برگزاری جشنوارهها و رویدادهای مختلف و ارتقای ابعاد آنها به سطح بینالمللی، ارومیه را به عنوان یکی از شهرهای مهم ایران بیش از پیش به فعالان اقتصادی و گردشگران داخلی و خارجی معرفی کند.
شهردار ارومیه خاطرنشان کرد: هدف مدیریت شهری تنها معرفی ظرفیتها نیست، بلکه باید با بهرهگیری از فناوریهای نوین و جذب سرمایههای مرتبط با ظرفیتهای بومی و شهری، زمینه بهرهبرداری عملی از این فرصتها فراهم شود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد برگزاری این همایش و حضور هیئتهای خارجی، زمینهساز توسعه همکاریهای بینالمللی، جذب سرمایهگذاری و تقویت روابط میان ملتها باشد.