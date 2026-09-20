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فرمانده سپاه نینوا گلستان در آستانه چهلوششمین سالگرد آغاز دفاعمقدس ۸ساله، در نشستی خبری، از تدارک بیش از پنج هزار عنوان ویژهبرنامه گرامیداشت این هفته در سطح استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، سردار سیدموسی حسینی گفت: از این میان ۲۳۱ برنامه شاخص، طرحریزی شدهاست، افتتاح طرحهای خدماتی، برپایی میز خدمت، اجرای رژه حماسی گردانهای بسیج، عطرافشانی گلزار شهدا و تجلیل از جانبازان و ایثارگران و خانواده شهدا ازجمله این برنامههاست.
سردار حسینی افزود: رزمایش بزرگ اقتدار جانفدایان در استان گلستان، پنجشنبه ۱۶ مهر برگزار میشود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: دومین اجلاسیه ۴هزار شهید استان، هفتم آبان امسال، با شعار "همنفس در وحدت، همقدم تا شهادت" با تدارک بیش از ۲۰۰ عنوان برنامه، برگزار خواهدشد.