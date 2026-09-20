به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مهدی عبادی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی، گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، رزمایش تهیه لوازم‌التحریر برای ۹۵۵۴ دانش‌آموز تحت حمایت استان در حال انجام است.

وی افزود: با تلاش همکاران در سطح استان، لوازم‌التحریر‌های تهیه‌شده به‌سرعت در مناطق مختلف استان مرکزی توزیع خواهد شد.

جمشید رحیمی، مدیر دپارتمان کاوه فلوت ساوه، نیز گفت: در راستای مسئولیت‌های اجتماعی این واحد صنعتی، امسال ۳۵۰۰ بسته لوازم‌التحریر برای مقاطع مختلف آماده و توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) توزیع خواهد شد.