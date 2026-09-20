توزیع بیش از ۹۵۰۰ بسته لوازمالتحریر برای دانشآموزان تحت حمایت کمیته امداد در استان مرکزی
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی از آغاز رزمایش تهیه و توزیع لوازمالتحریر برای ۹۵۵۴ دانشآموز تحت حمایت این نهاد همزمان با شروع سال تحصیلی جدید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
مهدی عبادی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی، گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، رزمایش تهیه لوازمالتحریر برای ۹۵۵۴ دانشآموز تحت حمایت استان در حال انجام است.
وی افزود: با تلاش همکاران در سطح استان، لوازمالتحریرهای تهیهشده بهسرعت در مناطق مختلف استان مرکزی توزیع خواهد شد.
جمشید رحیمی، مدیر دپارتمان کاوه فلوت ساوه، نیز گفت: در راستای مسئولیتهای اجتماعی این واحد صنعتی، امسال ۳۵۰۰ بسته لوازمالتحریر برای مقاطع مختلف آماده و توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) توزیع خواهد شد.