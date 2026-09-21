به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ امرالله داوودی جانشین فرمانده انتظامی ممسنی گفت:در پی کسب خبری مبنی بر حمل سوخت با یک دستگاه وانت نیسان از جاده ماهور میلاتی به سمت نورآباد، مأموران انتظامی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: ما موران با هماهنگی قضایی به محور اعزام و خودروی مورد نظر را در روستای جونگان شناسایی و آن را متوقف کردند.

سرهنگ داوودی با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو، ۲ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز کشف و راننده به مرجع قضایی معرفی شد گفت: ارزش سوخت کشف شده براساس نظر کارشناسان، ۲ میلیارد ریال برآورد شده است.