پخش زنده
امروز: -
کتاب «چشمهایت را به قبله بسپار» به قلم زهرا اخلاقی، روایتی از ۱۳ قهرمان مبارزه با استکبار، در مؤسسه فرهنگی هنری قدرولایت منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این اثر، مجموعهقصههایی از زندگی و مجاهدت ۱۳ شخصیت برجسته است که در صف مقدم مبارزه با رژیم صهیونیستی و آمریکا، با هدف آرمان فلسطین و آزادی قدس شریف ایستادگی کردهاند.
قهرمانان این کتاب از ملیتهای مختلفی، چون لبنانی، فلسطینی، عراقی، ایرانی و افغانستانی هستند که نشاندهنده ابعاد بینالمللی جبهه مقاومت است.
علاقمندان برای تهیه کتاب میتوانند با شمارههای ۶۶۴۱۱۱۵۱ – ۰۹۱۲۳۸۸۲۴۱۶ تماس حاصل نمایند.