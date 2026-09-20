پخش زنده
امروز: -
طرح رایگان شدن سفر با اتوبوس در شهر کرمان، یک ماه دیگر تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ شهردار کرمان دستور داد: به علت استقبال چشمگیرشهروندان از حملونقل عمومی و به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، استفاده از اتوبوسها تا پایان مهر رایگان بماند.
علی زنگیآبادی، مدیرعامل سازمان مدیریت حملونقل بار و مسافر شهرداری کرمان در این باره گفت:پیش از رایگان شدن روزانه حدود ۲۰ هزار نفر از خدمات حملونقل عمومی استفاده میکردند اما پس از اجرای این طرح، تعداد مسافر دوبرابر و ۴۰ هزار نفرشد.
شهروندان کرمانی میتوانند همچنان برای تردد در شهر از اتوبوسهای رایگان استفاده کنند.