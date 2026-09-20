احمد کرمی گفت: اولین گام برای مبارزه مؤثر با مواد مخدر، هماهنگی و انسجام دستگاه‌های آگاهی‌بخش و مشارکت جدی مردم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ احمد کرمی با تأکید بر همکاری مردم و مسئولان برای مبارزه با معضل اعتیاد، اظهار کرد: مسئولان باید در زمینه آگاهی بخشی به جامعه در خصوص آسیب‌های مواد مخدر و اعتیاد تلاش

مضاعف داشته باشند و مردم نیز باید نسبت به خطرات دام اعتیاد حساسیت بیشتری داشته باشند؛ چرا که این دام بسیار خطرناک است و فرزندان و نسل آینده ما را گرفتار خواهد کرد.

‌وی با اشاره بر این‌که دشمنان در موضوع مواد مخدر برنامه‌ریزی می‌کنند، افزود: دستگاه‌های عضو شورای هماهنگی مواد مخدر بر اساس دستورالعمل، وظایف تکلیفی و تعهدآوری دارند و باید در این حوزه با مبارزه علمی و اصولی برای ریشه‌کن کردن اعتیاد و مواد مخدر اقدام کنند.

‌استاندار ایلام با اشاره به لزوم آموزش کشاورزان برای جایگزینی کشت‌های ممنوعه، تصریح کرد: باید روش‌های مختلف کشاورزی، باغداری و گونه‌های جایگزین به بهره‌برداران آموزش داده شود تا درآمدزایی با ارزش افزوده بالا داشته باشند و به معیشت مردم، حفظ محیط زیست و جامعه کمک شود.

‌کرمی با اشاره به اهمیت ساماندهی معتادان متجاهر، تصریح کرد: نباید شاهد حضور معتادان در چهارراه‌ها و معابر عمومی باشیم؛ این موضوع هم بهداشت و سلامت مردم را به خطر می‌اندازد و هم منظر شرعی و اجتماعی را مخدوش می‌کند.

وی با بیان این‌که در حوزه آسیب‌های اجتماعی و میدان مقابله با مواد مخدر نیز نیازمند عزم همگانی، بصیرت و هوشیاری عمومی هستیم، تشریح کرد: مواد مخدر، آفتی خانمان‌سوز و تهدیدی جدی علیه سرمایه انسانی و نسل جوان است؛ بنابراین نخستین و مؤثرترین گام در مقابله با این معضل، آگاهی‌بخشی عمومی، حساس‌سازی خانواده‌ها و پای کار آوردن ظرفیت‌های مردمی است.

استاندار ایلام در ادامه با اشاره به ضرورت تکمیل چرخه مراقبتی، اضافه کرد: ترک اعتیاد تنها نیمی از مسیر است؛ نیمه دوم، آموزش مهارتی و اشتغال پایدار است؛ بنابراین نباید اجازه داد؛ فرد بهبودیافته پس از طی مراحل درمان به دلیل نبود بستر اجتماعی، دوباره به چرخه اعتیاد بازگردد.

کرمی در بخشی از سخنان خود تأکید کرد: مصوبات شورای هماهنگی نباید در لایه‌های اداری گره بخورد و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ابلاغ می‌شود؛ چنانچه هر دستگاهی در اجرای مصوبات مربوط به مرکز ماده ۱۶ کوتاهی ورزد، اعتبارات آن دستگاه برای تکمیل این مرکز جابه‌جا خواهد شد.

وی با تعیین ضرب‌الاجل برای تجهیز مرکز ماده ۱۶، تأکید کرد: خرید تجهیزات باید ظرف ۳۰ روز آینده نهایی شود و اداره‌کل بهزیستی نیز موظف است بلافاصله فراخوان مربوطه را برای صدور پروانه صادر کند.

کرمی همچنین گفت: دانشگاه علوم پزشکی استان باید با تأمین نیروی متخصص، شامل پزشک و بهره‌گیری از ظرفیت خیرین سلامت، این مرکز را به بهره‌برداری برساند.