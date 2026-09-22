به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ هادی جاویدی آزاد گفت: در پی ارجاع یک فقره حکم از مرجع قضایی مبنی بر دستگیری محکوم متواری در این شهرستان، بررسی موضوع در دستور کار پلییس ماموران انتظامی سروستان قرار گرفت.

او افزود: ماموران انتظامی تحقیقات خود را آغاز و مخفیگاه متهم را شناسایی و وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی سروستان با بیان اینکه پس از استعلام صورت گرفته مشخص شد متهم سابقه ۳۰ سال حبس به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر از نوع صنعتی در پرونده خود دارد، بیان کرد: پلیس و دستگاه قضا ضمن برخورد سخت و قاطع با هنجارشکنان، اجازه عرض اندام به آنان را نخواهند داد.