قرارگاه استانی نظارت بر بازار قم با هدف کنترل قیمت کالا و خدمات، جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها و تشدید نظارت بر فعالیت واحد‌های صنفی تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، قرارگاه استانی نظارت بر بازار قم با حضور دستگاه‌های مسئول از جمله اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، سازمان جهاد کشاورزی و اتاق اصناف، راهکار‌های کنترل بازار و پیشگیری از بروز گرانی بررسی شد.

همچنین بر شناسایی و رسیدگی سریع به افزایش‌های ناگهانی قیمت‌ها و ارائه راهکار برای مدیریت این روند در کوتاه‌ترین زمان تأکید شد.

تشدید بازرسی از واحد‌های صنفی و نظارت مستمر بر قیمت کالا و خدمات از دیگر محور‌های این نشست بود تا از بروز تخلف و سوءاستفاده احتمالی در بازار جلوگیری شود.

سمیعی مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی قم نیز بر ضرورت تداوم نظارت و هماهنگی دستگاه‌های مسئول برای کنترل بازار و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها تأکید کرد.